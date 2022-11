Джоэл и Элли выглядят сурово на постере экшен-триллера «Одни из нас»

Смотрят тебе в самую душу. Официальный твиттер-аккаунт многосерийной постапокалиптики «Одни из нас» опубликовал свежий постер с экранными воплощениями центральных персонажей. В экранизации популярной игры The Last of Us Джоэла играет Педро Паскаль, а Элли, на свою беду, Белла Рэмси.

Плакат напоминает, что премьера сериала-события состоится на кабельном канале HBO 15 января.

В постапокалиптическом боевике о выживании также снимаются Анна Торв, Гэбриел Луна, Нико Паркер, Мерл Дэндридж, Мюррэй Бартлетт и Джеффри Пирс. Первый сезон срежиссировали Ясмила Жбанич и Али Аббаси. Сценарий написали креативный директор игры Нил Дракман и Крэйг Мазин.