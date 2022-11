Элли, Джоэл и остальные на постерах экранизации игры The Last of Us

Кабельный канал HBO наконец-то готов официально представить всех важных персонажей своей постапокалиптической саги «Одни из нас», опубликовав целую пачку персонажных постеров. Теперь с каждым действующим лицом экранизации игры The Last of Us можно как следует познакомиться по отдельности.

Главные роли играют Педро Паскаль и Белла Рэмси — неоднозначный выбор мастеров по кастингу который нынче аукается проекту в виде горячих споров на онлайн-платформах. Но вердикт зрители вынесут после просмотра первого эпизода — премьера сериала-события намечена на 15 января 2023-го.