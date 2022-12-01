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Элли, Джоэл и остальные на постерах экранизации игры The Last of Us

Кабельный канал HBO наконец-то готов официально представить всех важных персонажей своей постапокалиптической саги «Одни из нас», опубликовав целую пачку персонажных постеров. Теперь с каждым действующим лицом экранизации игры The Last of Us можно как следует познакомиться по отдельности.

Главные роли играют Педро Паскаль и Белла Рэмси — неоднозначный выбор мастеров по кастингу который нынче аукается проекту в виде горячих споров на онлайн-платформах. Но вердикт зрители вынесут после просмотра первого эпизода — премьера сериала-события намечена на 15 января 2023-го.

Постеры сериала «Одни из нас» Постеры сериала «Одни из нас» Постеры сериала «Одни из нас» Постеры сериала «Одни из нас» Постеры сериала «Одни из нас» Постеры сериала «Одни из нас» Постеры сериала «Одни из нас» Постеры сериала «Одни из нас» Постеры сериала «Одни из нас» Постеры сериала «Одни из нас» Постеры сериала «Одни из нас»
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Источник фотографий: Depositphotos

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