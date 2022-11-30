Съёмки второго сезона «Андора» стартовали. Тони Гилрой рассказал о дате выхода, временных интервалах и возвращении K-2SO

Несколько дней назад начались съёмки второго — финального — сезона «Андора». Изначально в проекте планировалось пять сезонов, но позже приквел «Изгоя-один» решили укоротить.

Съёмки продлятся до августа 2023 года, а премьера состоится в 2024-м. Тони Гилрой рассказал, что в вопросах скорости многое решают деньги, и «Изгой-один» это доказал.

Главная интрига первого сезона (что строят заключённые?) раскрыта в сцене после титров финальной серии, но в проекте ещё остались вопросы без ответов. Например, что всё-таки произошло с сестрой Кассиана? Тони Гилрой пока не решил.

Зачастую люди не верят тому, что слышат в сериале. Я видел, как они говорили: «О, монолог Лютена на самом деле не о том…», или «это означает другое». Маарва говорит правду. Этот момент подлежит уточнению, но я не хочу закрывать эту дверь. Тони Гилрой

Каждые три эпизода второго сезона будут охватывать год из жизни Андора, персонажи первого сезона вернутся в продолжение, возможно, включая Кино Лоя (Энди Серкис).

Что касается кастинга в целом, Гилрой упомянул, что в этом году на роли прослушано более 190 актёров. Все, конечно же, потрясающие, кто-то особенно хорош, и если не прошёл в первый раз, но запомнился, может получить новый шанс. А ещё в будущем сезоне будет больше инопланетян. По словам Гилроя, это, скорее, вынужденный компромисс. Например, некоторые зрители были недовольны тем, что среди заключённых на планете Наркина 5 одни люди.

На вопрос, вернётся ли K-2SO во втором сезоне, Тони Гилрой отвечает не без иронии.

Похоже, это один из обязательных пунктов. Если мы хотим вписаться в события «Изгоя-один», просто должны его показать.

Анализируя путь первого сезона, шоураннер считает, что понятия не имел, во что влезает, хоть и всю жизнь проработал в киноиндустрии.

Не узнаешь, пока не попробуешь, и хорошо! Может, так и надо: тщетно, но отважно идти вперёд, как идиот. Если заранее знаешь, какие неприятности могут поджидать, можно потухнуть ещё до того, как к ним подберёшься. Это как выпрыгнуть из самолёта во второй раз — говорят, так ещё страшнее. Думаю, все напуганы, зная, как далеко нам придётся зайти в следующие два года.

Ранее Тони Гилрой и Диего Луна рассказали о финале первого сезона «Андора», а ещё шоураннер назвал имена трёх режиссёров, которые будут снимать продолжение сериала.