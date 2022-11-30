 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Прекрасная искательница приключений Барбарелла возвращается в 2023 году Рецензия и отзывы на сериал «1899» Новые части серии «Миссия невыполнима» своей эпичностью уничтожат все предущие фильмы с Томом Крузом Время Рагнарёка! Журнал Time назвал топ лучших игр 2022 года Неделя кино на КГ — главные новости 21–27 ноября
1
СЕРИАЛЫ
221
 
Первоисточник: collider.com Прямая ссылка на новость:

Съёмки второго сезона «Андора» стартовали. Тони Гилрой рассказал о дате выхода, временных интервалах и возвращении K-2SO

Источник: Disney+

Несколько дней назад начались съёмки второго — финального — сезона «Андора». Изначально в проекте планировалось пять сезонов, но позже приквел «Изгоя-один» решили укоротить.

Съёмки продлятся до августа 2023 года, а премьера состоится в 2024-м. Тони Гилрой рассказал, что в вопросах скорости многое решают деньги, и «Изгой-один» это доказал.

Главная интрига первого сезона (что строят заключённые?) раскрыта в сцене после титров финальной серии, но в проекте ещё остались вопросы без ответов. Например, что всё-таки произошло с сестрой Кассиана? Тони Гилрой пока не решил.

Зачастую люди не верят тому, что слышат в сериале. Я видел, как они говорили: «О, монолог Лютена на самом деле не о том…», или «это означает другое». Маарва говорит правду. Этот момент подлежит уточнению, но я не хочу закрывать эту дверь.

Тони Гилрой

Каждые три эпизода второго сезона будут охватывать год из жизни Андора, персонажи первого сезона вернутся в продолжение, возможно, включая Кино Лоя (Энди Серкис).

Что касается кастинга в целом, Гилрой упомянул, что в этом году на роли прослушано более 190 актёров. Все, конечно же, потрясающие, кто-то особенно хорош, и если не прошёл в первый раз, но запомнился, может получить новый шанс. А ещё в будущем сезоне будет больше инопланетян. По словам Гилроя, это, скорее, вынужденный компромисс. Например, некоторые зрители были недовольны тем, что среди заключённых на планете Наркина 5 одни люди.

На вопрос, вернётся ли K-2SO во втором сезоне, Тони Гилрой отвечает не без иронии.

Похоже, это один из обязательных пунктов. Если мы хотим вписаться в события «Изгоя-один», просто должны его показать.

Анализируя путь первого сезона, шоураннер считает, что понятия не имел, во что влезает, хоть и всю жизнь проработал в киноиндустрии.

Не узнаешь, пока не попробуешь, и хорошо! Может, так и надо: тщетно, но отважно идти вперёд, как идиот. Если заранее знаешь, какие неприятности могут поджидать, можно потухнуть ещё до того, как к ним подберёшься. Это как выпрыгнуть из самолёта во второй раз — говорят, так ещё страшнее. Думаю, все напуганы, зная, как далеко нам придётся зайти в следующие два года.

Ранее Тони Гилрой и Диего Луна рассказали о финале первого сезона «Андора», а ещё шоураннер назвал имена трёх режиссёров, которые будут снимать продолжение сериала.

Теги
АндорАндор
Комментарии (1)

Ещё на эту тему

8«Вам это нужно» — Тони Гилрой и Диего Луна рассказали о финале первого сезона «Андора» 4Тони Гилрой рассказал о съёмках «Андора», трудностях работы над сериалом и финале второго сезона 9Создатель «Андора» написал сцену в борделе, чтобы проверить Disney на прочность

Тоже интересно

1Военный концепт альбома: группа Dreamcatcher объявила дату возвращения 4Настало время детально сравнить оригинал и ремейк Dead Space на примере геймплейного отрывка 9Eidos Montreal приступила к разработке новой Deus Ex! 17Лучше, чем «Залечь на дно в Брюгге»! Критики и зрители в восторге от «Банши Инишира» 1Заклятый враг Карателя может воскреснуть в новых выпусках

Далее на КГ

0
Рецензия и отзывы на фильм «Меню»
 0
Издательство DC раскрывает убийство Харли Квинн
 0
Не надо напрягаться, надо радоваться: Стильный релиз Cheshire от ITZY
 13
Кровь, медведь и наркота в трейлере комедийного триллера «Кокаиновый медведь»
 2
ЕВА-506: Прямая трансляция переносится на среду
 1
«Плохая поездка» — анонс аниме о том, что увлечение девочками-волшебницами до добра не доведёт
 1
«Ичигоки под контролем» — старт новой комедийной манги в Weekly Shounen Jump
 0
«Принцесса пилона» — анонс и тизер оригинального аниме про танцы на шесте
 5
Дуэйн Джонсон одновременно снимается в «Джуманджи», «Гарри Поттере» и «Хоббсе и Шоу» (фото)
 6
Принцесса, водопроводчики и стрёмная черепаха на постерах мультфильма «Супербратья Марио»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Сексуальная училка Шарлиз Терон и менее привлекательные личности на новых кадрах из фэнтези «Школа Добра и Зла»
 
Герои переходят на новый уровень в тизере второго сезона «Игры на выживание 2»
 
Кино Не только «Мстители» с «Аватаром»: Джулия Робертс с Джорджем Клуни собрали в прокате больше миллиарда долларов
 
Кино Неделя кино на КГ — главные новости 24–30 октября
 
Аниме «Гамера: Перерождение» — новый проект о гигантском монстре
 
Игры В сети появилось видео первых 30 минут The Callisto Protocol
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Лазер-шоу «Три дебила» – 543: «Чёрный Адам», «Чёрная Пантера 2», «В духе Рождества»
 
2ЕВА
 
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 542: Дорогой Чебурашка, «Амстердам», «Призрачный патруль 2»
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 541: «Улыбка», «Энола Холмс 2» и жизнь Странного Эла Янковича
 
9Ноль кадров в секунду
 
 
2Ноль кадров в секунду – 449: Кадры против God of War: Ragnarök
 
4Телеовощи – 471: Культ охотников на культы
 
2ЕВА – 505: Конфеты и пиздюли
 
7Ноль кадров в секунду – 448: Подарки Джорджио Торрентино
 
 
2ЕВА – 504: Таргарианить сестру
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

© 2002–2022 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru