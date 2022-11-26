«Вам это нужно» — Тони Гилрой и Диего Луна рассказали о финале первого сезона «Андора»

Осторожно! Текст содержит спойлеры к финалу первого сезона.

В сцене после титров первого сезона «Андора» показали страшный эпизод — создание Звезды Смерти. Конечно, понятно, что без рабского труда заключённых её строительство не обошлось, но зрелище всё равно впечатляет.

Тони Гилрой с самого начала знал, что финал первого сезона будет именно таким.

Моей задачей было собрать паззл целиком, а что для этого нужно сделать в первую очередь? Я, конечно, не эксперт в паззлах, но полагаю, начинать нужно с краёв, чтобы создать рамку. Тони Гилрой

Комментируя финальную сцену до титров, Диего Луна рассказал, что к концу сезона Андор перестал прятаться и убегать, потому что у персонажа нет выбора.

Если бы вы могли прочитать его мысли, там было бы примерно следующее: «Это не жизнь, можешь забрать её у меня, потому что она ничего не значит, если я не смогу бороться за свободу». Диего Луна

Актёр добавил, что Андору ещё нужно дорасти до той приверженности Восстанию, которая живёт в нём в «Изгое-один», а момент осознания, что его жизнь ничего не стоит без борьбы, Луна считает для персонажа ключевым.

Думаю, это очень глубокий момент. Андор понимает, что может измениться, не быть тем, кем его привыкли видеть другие и даже он сам. У него есть возможность трансформации, развития и влияния.

Финал сезона Луна считает сильным, а своего персонажа — прекрасным.

Кассиана делает прекрасным его несовершенство, но не только — он способен простить себя и дать себе ещё один шанс. Может лажать раз за разом, но не прекращать пытаться. В финале он встречает Лютена на том же месте, где увиделся с ним впервые, и говорит: «Извини, я наконец-то понял, всё осознал, и теперь либо избавься от меня, либо позволь вступить в эту битву». Я думаю, это очень сильный финал, чувак. То, что нужно для второго сезона. Вам это нужно.

Ранее Тони Гилрой рассказывал о съёмках проекта — зачем нужны были флешбэки с детством Кассиана, в чём работа над сериалом похожа на родительский опыт, как он чертовски сильно устал над ним работать и почему для создания проекта такого уровня нужно быть одновременно до безобразия уверенным в себе и ужасно неуверенным.