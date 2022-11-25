Нарядная Мантис позирует за кадром спецэпизода «Стражей галактики» (фото)

На День благодарения сценарист-режиссёр Джеймс Ганн порадовал фанатов Marvel короткометражным рождественским приключением под названием «Стражи галактики: Праздничный спецэпизод». В комплекте к вышедшей на цифровой платформе Disney+ серии идут забавное фото со съёмок и свежий постер.

На закадровом снимке — принаряженная в честь праздника Мантис (Пом Клементьефф), а на постере она в компании с подельником Драксом (Дэйв Батиста) и Кевином Бейконом в роли рождественского подарка Кевина Бейкона.