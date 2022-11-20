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Дракс и Мантис в гостях у Кевина Бейкона в первых отрывках спецэпизода «Стражей галактики»

Подготовленный Джеймсом Ганном праздничный спецэпизод «Стражей галактики» на промо-материалы не скупится. Вслед за трейлером, фичуреткой и постерами в сети появились первые отрывки из рождественской короткометражки. Фрагменты, между прочим, связаны между собой.

В первом Дракс (Дэйв Батиста) и Мантис (Пом Клементьефф) решают, какой именно подарок порадует их капитана, отправляются на место, а во втором отрывке заваливаются (почти буквально) в гости к этому «подарку», даже не спросив его разрешения. Вот уж Кевин Бейкон удивится!

Старт праздничной миссии:

И её естественное продолжение:

И несколько кадров в довесок:

Кадры из сериала «Стражи галактики: Праздничный спецэпизод» Кадры из сериала «Стражи галактики: Праздничный спецэпизод» Кадры из сериала «Стражи галактики: Праздничный спецэпизод» Кадры из сериала «Стражи галактики: Праздничный спецэпизод»
Теги
ВидеоСтражи галактики: Праздничный спецэпизод
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Источник фотографий: Depositphotos

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