Дракс и Мантис в гостях у Кевина Бейкона в первых отрывках спецэпизода «Стражей галактики»

Подготовленный Джеймсом Ганном праздничный спецэпизод «Стражей галактики» на промо-материалы не скупится. Вслед за трейлером, фичуреткой и постерами в сети появились первые отрывки из рождественской короткометражки. Фрагменты, между прочим, связаны между собой.
В первом Дракс (Дэйв Батиста) и Мантис (Пом Клементьефф) решают, какой именно подарок порадует их капитана, отправляются на место, а во втором отрывке заваливаются (почти буквально) в гости к этому «подарку», даже не спросив его разрешения. Вот уж Кевин Бейкон удивится!
Старт праздничной миссии:
И её естественное продолжение:
И несколько кадров в довесок:
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии: