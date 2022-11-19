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Первоисточник: collider.com Прямая ссылка на новость:

Тимоти Омандсон только что улучшил сериал «Перси Джексон и Олимпийцы»

Источник: The Cw / ABC

Божественный актёр в роли бога — то, что нужно сериалу «Перси Джексон и Олимпийцы», чтобы окончательно не скатиться. Тимоти Омандсон («Ясновидец», «Сверхъестественное») украсит собой каст многосерийной экранизации фэнтези-романов Рика Риордана.

Сыграет он Гефеста — бога огня и кузнечного дела. Сильный, добрый и милосердный, в отличие от своей родни, сын Геры и (по одной из версий) Зевса, Гефест с детства был калекой. Что не помешало ему стать кузнецом, искусней которого не знали ни Олимп, ни Земля. И роль эта досталась Омандсону не случайно. После безвременно закрытого «Галаванта» Тим перенёс инсульт, оставшись частично парализованным, но продолжает сниматься, несмотря ни на что. Ну, и талант, конечно.

Его коллегу по греческому пантеону сыграет Джей Дюпласс («Индустрия»). Актёр отхватил партию Аида — бога подземного мира, непонятого гения и изгоя в собственной семье.

Новоприбывшие примкнули к Чарли Бушнеллу, Диор Гужан и Лину-Мануэлю Миранде («Гамильтон», «Тёмные начала»). Главное трио играют Уокер Скобелл, Леа Сава Джеффрис и Арьян Симхадри.

Сериал, вдохновлённый античными мифами, поведает о юном полубоге Перси Джексоне, чьи приключения начинаются в летнем лагере для детей олимпийский богов. Автор литературного первоисточника Риордан собственноручно курирует производство и строго следит, чтобы проект Disney+ ни на шаг не отходил от оригинала.

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