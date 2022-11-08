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Первоисточник: https://www.smh.com.au/culture/tv-and-radio/lin-manuel-miranda-to-play-a-god-in-long-awaited-disney-series-20221108-p5bwdr.html Прямая ссылка на новость:

Лин-Мануэль Миранда стал посланником богов в сериале «Перси Джексон и Олимпийцы»

Источник: Disney

Лин-Мануэль Миранда, которого можно увидеть в «Гамильтоне» и «Тёмных началах», исполнит роль Гермеса, бога-посланника, покровителя торговцев, хитрецов и путешественников, в сериале «Перси Джексон и Олимпийцы» для Disney+.

Актёр присоединится к Уокеру Скобеллу, Чарли Бушнеллу, Диор Гужан и остальному касту. Работа над проектом началась летом в Ванкувере под руководством режиссёра Джеймса Бобина. Точная дата выхода восьмисерийного первого сезона пока неизвестна.

«Перси Джексон и Олимпийцы» — экранизация серии книг Рика Риордана о 12-летнем полубоге, которому предстоит распутать клубок тайн и интриг олимпийских богов. Каждую книгу планируется превратить в сезон сериала.

Отметим, что Миранде не впервой работать с Disney. Он снимался в «Странной жизни Тимоти Грина», написал и исполнил две песни для фильма «Звёздные войны: Пробуждение Силы», а также оригинальную музыку для мультиков «Моана» и «Энканто». Да и упомянутый «Гамильтон» не обошёлся без участия компании.

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Перси Джексон и Олимпийцы
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