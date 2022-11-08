Лин-Мануэль Миранда стал посланником богов в сериале «Перси Джексон и Олимпийцы»

Лин-Мануэль Миранда, которого можно увидеть в «Гамильтоне» и «Тёмных началах», исполнит роль Гермеса, бога-посланника, покровителя торговцев, хитрецов и путешественников, в сериале «Перси Джексон и Олимпийцы» для Disney+.

Актёр присоединится к Уокеру Скобеллу, Чарли Бушнеллу, Диор Гужан и остальному касту. Работа над проектом началась летом в Ванкувере под руководством режиссёра Джеймса Бобина. Точная дата выхода восьмисерийного первого сезона пока неизвестна.

«Перси Джексон и Олимпийцы» — экранизация серии книг Рика Риордана о 12-летнем полубоге, которому предстоит распутать клубок тайн и интриг олимпийских богов. Каждую книгу планируется превратить в сезон сериала.

Отметим, что Миранде не впервой работать с Disney. Он снимался в «Странной жизни Тимоти Грина», написал и исполнил две песни для фильма «Звёздные войны: Пробуждение Силы», а также оригинальную музыку для мультиков «Моана» и «Энканто». Да и упомянутый «Гамильтон» не обошёлся без участия компании.