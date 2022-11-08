Телеовощи. Выпуск 469: Чудо-мужик!

Оценки
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Содержание
Оценки эпизодов
|01:35 —
|Благодарности спонсорам и котики
|05:00 —
|Новости: «Чудотворцы» в постапокалипсисе
|09:08 —
|Новости: Вижн получит свой спин-офф?
|13:10 —
|Новости: Трейлер «Уиллоу»
|15:20 —
|Новости: Кристин Милиоти сыграет в cпин-оффе «Бэтмена» о Пингвине
|20:23 —
|Новости: Яхья Абдул-Матин II — «Чудо-человек»!
|30:24 —
|Новости о выходе The Last of Us и Hazbin Hotel
|37:15 —
|Новости: «Песочный человек» продлён на второй сезон
|37:15 —
|Новости: «Песочный человек» продлён на второй сезон
|40:40 —
|Новости: Генри Кавилл ушёл из «Ведьмака»
|1:09:41 —
|«САС: Неизвестные герои» (SAS: Rogue Heroes) — 1x01
|1:13:53 —
|«Конец света» — 1x01
|1:29:22 —
|«Переговорщик» — 1x01
|1:49:35 —
|«Периферийные устройства» (Peripheral) — 1x03
|2:04:38 —
|«Варвары» (Barbarians) — 2x02
|2:18:12 —
|«Интервью с вампиром» — 1x06
|2:33:27 —
|«Андор» — 1x09
|2:59:10 —
|«Голяк» — 4x07
|3:10:17 —
|«Тайный знак» — 1x06
|3:21:57 —
|«Баффи — истребительница вампиров» — 4x04
|3:30:50 —
|«Горец» — 2x09
|3:36:49 —
|«В Филадельфии всегда солнечно» — 6x11
|3:48:20 —
|«Футурама» — 6x09
|3:59:00 —
|«Нодамэ Кантабиле» — 2x03
|4:07:12 —
|«Звёздные войны: Войны клонов» — 6x13
|4:19:45 —
|Благодарности спонсорам
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