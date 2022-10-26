Телеовощи. Выпуск 467: Орки-инцелы

Оценки
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Содержание
Оценки эпизодов
|07:16 —
|Новости: сериал по «Бандам Нью-йорка»
|12:05 —
|Новости: что там с «Кольцами власти»
|40:08 —
|Новости: тизер «Азазеля»
|47:32 —
|Новости: «Легенда о Vox Machina» возвращается
|51:00 —
|Новости: Мемфисто Барон Коэн в «Железном сердце»?
|57:42 —
|«Наблюдатель» (The Watcher) — 1x01
|1:12:54 —
|«Шантарам» (Shantaram) — 1x01
|1:28:00 —
|«Вампир Реджинальд» (Reginald the Vampire) — 1x01
|1:42:58 —
|«Дом Дракона» — 1x09
|2:12:20 —
|«Чаки» — 2x02
|2:18:08 —
|«Интервью с вампиром» — 1x04
|2:32:09 —
|«Андор» — 1x07
|2:51:38 —
|«Спецагент Арчер» (Archer) — 13x05-13x08 (финал сезона)
|2:55:43 —
|«Голяк» — 4x05
|3:03:45 —
|«Тайный знак» — 1x04
|3:18:30 —
|«Баффи — истребительница вампиров» — 4x02
|3:23:39 —
|«Горец» — 2x07
|3:30:04 —
|«В Филадельфии всегда солнечно» — 6x09
|3:37:02 —
|«Футурама» — 6x07
|3:47:17 —
|«Нодамэ Кантабиле» — спецвыпуск и 2x01
|3:54:27 —
|«Звёздные войны: Войны клонов» — 6x11
|4:04:13 —
|Благодарности спонсорам
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