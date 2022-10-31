Телеовощи. Выпуск 468: Бисексуальный кастинг

Оценки
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Содержание
Оценки эпизодов
|09:15 —
|Новости: Что там с «Кольцами власти»
|15:40 —
|Новости: Авторы сериального «Ведьмака» презирают первоисточник
|29:56 —
|Новости: Трейлер хоррора «1899 год» от создателей «Тьмы»
|35:18 —
|Новости: Кевин Бейкон в трейлере спецэпизода «Стражей галактики»
|39:00 —
|Новости: Фэнтези-детектив «Агентство „Локвуд и компания“»
|44:03 —
|Чёрный фонарь вместо голубого
|50:13 —
|Четырнадцатым Доктором назначен Дэвид Теннант
|57:15 —
|Отвечаем на вопросы
|1:04:08 —
|«Кабинет редкостей» (Cabinet of Curiosities) — 1x01
|1:12:55 —
|«Варвары» (Barbarians) — 2x01
|1:20:18 —
|«Периферийные устройства» (Peripheral) — 1x01-02
|1:40:20 —
|«Дом Дракона» — 1x10 (финал сезона)
|2:02:40 —
|«Чаки» — 2x03
|2:07:55 —
|«Интервью с вампиром» — 1x05
|2:18:02 —
|«Андор» — 1x08
|2:36:20 —
|«Голяк» — 4x06
|2:49:25 —
|«Тайный знак» — 1x05
|3:00:45 —
|«Баффи — истребительница вампиров» — 4x03
|3:07:55 —
|«Горец» — 2x08
|3:12:00 —
|«Остаться в живых» — 1x04
|3:17:20 —
|«В Филадельфии всегда солнечно» — 6x10
|3:23:48 —
|«Футурама» — 6x08
|3:31:05 —
|«Нодамэ Кантабиле» — 2x02
|3:40:05 —
|«Звёздные войны: Войны клонов» — 6x12
|3:45:50 —
|Периодический Думкок
|3:50:25 —
|Благодарности спонсорам
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