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Первоисточник: robert-galbraith.com Прямая ссылка на новость:

Детективы Страйк и Эллакотт на промо пятой части сериала по романам Дж. К. Роулинг

Том Бёрк и Холлидей Грейнджер сама серьёзность на первом промо продолжения детективного сериала «Страйк». Экранизация пятого романа Джоан Роулинг под псевдонимом Роберта Гэлбрейта «Дурная кровь» (Troubled Blood) выйдет на канале BBC One в декабре.

В пятом сезоне частный детектив Корморан Страйк (Бёрк) берётся за казалось бы невозможное дело — найти Марго Бамборо, пропавшую при загадочных обстоятельствах в 1974 году. Что это — побег от обязательств, жертва переодетого женщиной серийного убийцы, а может быть, всё гораздо сложнее? Страйк и его партнёр по сыску Робин Эллакотт (Грейнджер) начинают расследование, попутно распутывая собственные личные жизни.

Даты выхода всех четырёх эпизодов:

  • 1 серия — 11 декабря
  • 2 серия — 12 декабря
  • 3 серия — 18 декабря
  • 4 серия — 19 декабря

Режиссёром выступила Сьюзан Талли по сценарию Тома Эджа. Роулинг является исполнительным продюсером адаптации. HBO и Warner Bros. занимаются международной дистрибуцией «Страйка» — есть надежда на премьеру в России.

Кадры из сериала «Страйк»
Теги
ПромоТом БёркХоллидей ГрейнджерДжоан Роулинг
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Источник фотографий: Depositphotos

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