Детективы Страйк и Эллакотт на промо пятой части сериала по романам Дж. К. Роулинг

Том Бёрк и Холлидей Грейнджер сама серьёзность на первом промо продолжения детективного сериала «Страйк». Экранизация пятого романа Джоан Роулинг под псевдонимом Роберта Гэлбрейта «Дурная кровь» (Troubled Blood) выйдет на канале BBC One в декабре.

В пятом сезоне частный детектив Корморан Страйк (Бёрк) берётся за казалось бы невозможное дело — найти Марго Бамборо, пропавшую при загадочных обстоятельствах в 1974 году. Что это — побег от обязательств, жертва переодетого женщиной серийного убийцы, а может быть, всё гораздо сложнее? Страйк и его партнёр по сыску Робин Эллакотт (Грейнджер) начинают расследование, попутно распутывая собственные личные жизни.

Даты выхода всех четырёх эпизодов:

1 серия — 11 декабря

2 серия — 12 декабря

3 серия — 18 декабря

4 серия — 19 декабря

Режиссёром выступила Сьюзан Талли по сценарию Тома Эджа. Роулинг является исполнительным продюсером адаптации. HBO и Warner Bros. занимаются международной дистрибуцией «Страйка» — есть надежда на премьеру в России.