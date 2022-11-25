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Первоисточник: tass.ru Прямая ссылка на новость:

Минкультуры отказало сериалу «Монастырь» в прокатном удостоверении

Источник: «Кинопоиск»

Граждане, активно пользующиеся интернетом в RU-сегменте, наверняка натыкались на раздражающе назойливую рекламу нового сериала «Монастырь», где небезызвестная Настя Ивлеева отправляется в женский монастырь на перевоспитание. Драматический сериал снимался под эгидой онлайн-кинотеатра «Кинопоиск», где его и можно посмотреть. Видимо, нигде, кроме указанной цифровой платформы, детище режиссёра Александра Молочникова посмотреть больше не получится — Министерство культуры отказало сериалу в выдаче прокатного удостоверения.

Причиной для отказа ведомство назвало «оскорбление религиозных чувств верующих». Материалы для экспертной оценки передали в Русскую православную церковь. Священнослужители, ознакомившись с ними, пришли к выводу, что «сценарий даёт искажённое представление о монашеской жизни в женских обителях РПЦЦ, соответственно, формирует неверное представление о русском православии». Ну, это неудивительно: татуированных эскортниц проще встретить не в келье, а в кальянной. Без столь нужного документа «Монастырю» закрыта дорога не только в кинотеатры, но и на кабельные и эфирные каналы.

По сюжету, матёрая тусовщица Мария скрывается от опасных людей в стенах монастыря — последнего места, где её стали бы искать (даже с учётом библиотек и региональных музеев). Компанию Ивлеевой на экране составляют Филипп Янковский, Марк Эйдельштейн, Мария Миронова, Джаник Файзиев, Светлана Иванова и другие. Премьера состоялась 19 ноября в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

Теги
Монастырь
Комментарии (5)

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