Телеканал The CW принёс новым владельцам многомиллионные убытки

Легендарный кабельный канал The CW завершает финансовый год с рекордными убытками. Площадка, когда-то подарившая нам «Сверхъестественное», отчиталась о, мягко говоря, непростой ситуации — совокупные расходы кабельной сети за текущий квартал составляют около $ 400 млн, что вдвое перекрывает годовой доход.

По инсайдерской информации от The Hollywood Reporter, после того, как Paramount и Warner Bros. Discovery продали летом контрольный пакет акций, убытки телеканала увеличились почти в пять раз. Не спасают положение даже полюбившиеся зрителям «Супермен и Лоис» и недавняя громкая премьера «Винчестеров».

На сегодняшний день The CW транслирует 12 сериалов, но в скором времени возможны неприятные изменения. Холдинг Nexstar Media Group, купивший канал в августе, опубликовал результаты зрительского опроса. Согласно ему, львиная доля аудитории — американские пенсионеры старше 50 лет, что категорически не бьётся с подростковым форматом большинства проектов.

Реалистичный прогноз гласит, что фирменный супергеройский карнавал Сидаба окончательно с нами распрощается к телевизионному сезону 2023–2024.