Принят закон о запрете ЛГБТ-пропаганды в кино, новостях и всём на свете

Итак, свершилось. Госдума приняла в третьем чтении законопроект о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений или предпочтений. Дело за малым: утвердить в Совете Федерации и получить автограф президента.
Вот его основные положения:
- ЛГБТ-пропаганда запрещается среди несовершеннолетних и взрослых. По закону от 2013 года была запрещена только пропаганда среди детей, поэтому фильмы и сериалы об однополой любви могли выходить в России с рейтингом 18+
- Запрещается пропаганда педофилии и смены пола (трансгендерного перехода)
- ЛГБТ-пропаганда полностью запрещается в СМИ, соцсетях, рекламе, играх, книгах, кино и сериалах
- Фильмы, пропагандирующие вольную самоидентификацию, не будут получать прокатное удостоверение
- На платных аудиовизуальных сервисах доступ к такой информации можно будет получить только с помощью специального кода, подтверждающего возраст пользователя. Если это технически невозможно, распространение будет запрещено
- Роскомнадзор будет отслеживать и блокировать интернет-ресурсы с ЛГБТ-пропагандой
- Уличённые сайты будут вноситься в реестр запрещённых с их последующей блокировкой
- Запрещается продажа товаров (в том числе иностранных), содержащих пропагандирующую информацию
- За нарушающие закон материалы предусматривается административная ответственность и штрафы — до 800 тыс. руб. для граждан и до 10 млн. для юридических лиц. Иностранным гражданам грозит выдворение
Решение позволит защитить наших детей, будущее страны от тьмы, распространяемой США и европейскими государствами. У нас — свои традиции и ценности
Чётких критериев пропаганды ЛГБТ в законе нет. Считается ли демонстрация ЛГБТ-персонажей пропагандой — не ясно.
Как сообщается, ещё не вступивший в силу закон уже влияет на работу российских онлайн-кинотеатров и кинопроизводства, сценарии, где упоминается тема ЛГБТ, не запускаются в работу.
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