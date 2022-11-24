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Первоисточник: duma.gov.ru Прямая ссылка на новость:

Принят закон о запрете ЛГБТ-пропаганды в кино, новостях и всём на свете

Источник: Paramount Pictures

Итак, свершилось. Госдума приняла в третьем чтении законопроект о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений или предпочтений. Дело за малым: утвердить в Совете Федерации и получить автограф президента.

Вот его основные положения:

  • ЛГБТ-пропаганда запрещается среди несовершеннолетних и взрослых. По закону от 2013 года была запрещена только пропаганда среди детей, поэтому фильмы и сериалы об однополой любви могли выходить в России с рейтингом 18+
  • Запрещается пропаганда педофилии и смены пола (трансгендерного перехода)
  • ЛГБТ-пропаганда полностью запрещается в СМИ, соцсетях, рекламе, играх, книгах, кино и сериалах
  • Фильмы, пропагандирующие вольную самоидентификацию, не будут получать прокатное удостоверение
  • На платных аудиовизуальных сервисах доступ к такой информации можно будет получить только с помощью специального кода, подтверждающего возраст пользователя. Если это технически невозможно, распространение будет запрещено
  • Роскомнадзор будет отслеживать и блокировать интернет-ресурсы с ЛГБТ-пропагандой
  • Уличённые сайты будут вноситься в реестр запрещённых с их последующей блокировкой
  • Запрещается продажа товаров (в том числе иностранных), содержащих пропагандирующую информацию
  • За нарушающие закон материалы предусматривается административная ответственность и штрафы — до 800 тыс. руб. для граждан и до 10 млн. для юридических лиц. Иностранным гражданам грозит выдворение

Решение позволит защитить наших детей, будущее страны от тьмы, распространяемой США и европейскими государствами. У нас — свои традиции и ценности

Вячеслав Володин, председатель Госдумы в своём Telegram-канале

Чётких критериев пропаганды ЛГБТ в законе нет. Считается ли демонстрация ЛГБТ-персонажей пропагандой — не ясно.

Как сообщается, ещё не вступивший в силу закон уже влияет на работу российских онлайн-кинотеатров и кинопроизводства, сценарии, где упоминается тема ЛГБТ, не запускаются в работу.

Теги
ЛГБТ
Комментарии (11)

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