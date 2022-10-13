«Винчестеры» рекордно стартовали на The CW

Приквел «Сверхъестественного», конечно, должен был хоть как-то заинтересовать зрителей, поэтому неудивительно, что первые рейтинговые результаты премьерного эпизода «Винчестеров» порадовали The CW своей солидностью. Солидностью, надо сказать, по сравнению с остальными проектами телеканала в этом сезоне.

По информации портала Deadline, в премьерный вечер первую серию мистического экшен-драмы посмотрели 757 тыс. человек, и это лучший старт новичка со времён январской премьеры благополучно закрывшейся «Наоми». Сможет ли сериал выдержать темп или даже улучшить оный — покажет время.

Продюсерский проект Дженсена Эклса, где он также исполняет роль рассказчика, посвящён бурной молодости знаменитых братьев из оригинального сериала. Дрейк Роджер и Мэг Доннелли играют Джона Винчестера и Мэри Кэмпбелл, которым предстоит вместе воевать против разнообразной нечисти.