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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

«Винчестеры» рекордно стартовали на The CW

Источник: The CW

Приквел «Сверхъестественного», конечно, должен был хоть как-то заинтересовать зрителей, поэтому неудивительно, что первые рейтинговые результаты премьерного эпизода «Винчестеров» порадовали The CW своей солидностью. Солидностью, надо сказать, по сравнению с остальными проектами телеканала в этом сезоне.

По информации портала Deadline, в премьерный вечер первую серию мистического экшен-драмы посмотрели 757 тыс. человек, и это лучший старт новичка со времён январской премьеры благополучно закрывшейся «Наоми». Сможет ли сериал выдержать темп или даже улучшить оный — покажет время.

Продюсерский проект Дженсена Эклса, где он также исполняет роль рассказчика, посвящён бурной молодости знаменитых братьев из оригинального сериала. Дрейк Роджер и Мэг Доннелли играют Джона Винчестера и Мэри Кэмпбелл, которым предстоит вместе воевать против разнообразной нечисти.

Теги
СверхъестественноеВинчестеры
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