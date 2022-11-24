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Ингрид Олеринская сломает четвёртую стену в драмеди «Ира» (фото)

Онлайн-кинотеатр Okko совместно с NORM PRODUCTION готовят многосерийную комедийную драму «Ира» с Ингрид Олеринской в главной роли. Съёмочный процесс стартовал на днях в Москве, и уже имеются первые фото со съёмочной площадки.

Ира (Олеринская) ― 30-летняя москвичка, не признающая правил и устоев современного общества, которая запросто общается со зрителем, наплевав на четвёртую стену. А пообщаться есть о чём. Личная жизнь героини трещит по швам. Она встречается с истеричным сценаристом Сергеем, но пара вечно ссорится. Доходит до того, что Ира заводит роман на стороне, и у неё будет 10 серий, чтобы разобраться в своих чувствах и попытаться сделать правильный выбор в жизни.

Промо-арт сериала «Ира» Промо-арт сериала «Ира» Промо-арт сериала «Ира» Промо-арт сериала «Ира» Промо-арт сериала «Ира»

В сериале также снимаются Светлана Камынина, Максим Стоянов, Иван Купреенко, Григорий Калинин, Андрей Федорцов, Михаил Тройник, Александр Усердин, Юлия Волкова и Ксения Щербакова.

За сценарий и режиссуру отвечает Алим Бесчоков («Гусар»). В продюсерах — Вячеслав Дусмухаметов, Сергей Шишкин и Гавриил Гордеев.

Теги
ГалереяИра
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