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«Необыкновенный мент» охотится на маньяка в трейлере детективного триллера «Замёрзшие»

Путь через разрушение к возрождению. Продюсерская студия «Среда» презентовала трейлер детективного триллера «Замёрзшие» с Артёмом Быстровым («Дурак») и Леной Трониной в главных ролях. Семисерийный проект режиссёра Адильхана Ержанова («Голиаф») выйдет целиком на цифровых платформах «Иви» и Okko 1 декабря.

На окраине северного городка обнаружен обледенелый труп женщины — жены старшего следователя Евгения (Быстров). Герой пускается во все тяжкие и, наплевав на закон, пытается выследить убийцу, что приводит к его отстранению от службы и разрыву отношений с пасынком. Между тем убийства продолжаются, а главный герой находит понимание в беседах с психологически травмированным работником морга Митей. Это общение поможет Евгению разобраться, что в конце концов важнее для человека — жизнь или месть.

В остальных ролях: Владимир Канухин, Даниил Воробьёв, Максим Карушев, Кирилл Полухин, Лукерья Ильяшенко и Виктория Агалакова.

И постер:

Постеры сериала «Замёрзшие»
Теги
ВидеоЗамёрзшие
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Источник фотографий: Depositphotos

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