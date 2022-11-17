Юрий Стоянов и его «семья» на постере второго сезона «Вампиров средней полосы»

Патриарх небольшого клыкастого семейства Святослав Вернидубович и его близкие-знакомые наконец-то определились с датой своего возвращения на малые экраны. В сет опубликован основной постер второго сезона «Вампиров средней полосы», сообщающий, что премьера продолжения состоится 13 декабря.

Смоленским вампирам жить спокойной, конечно же, не дадут. Они снова окажутся под подозрением из-за серии подозрительных убийств в Подмосковье. В попытках разузнать, на чьей совести жертвы, добросердечные кровососы берут под опеку ценного свидетеля — девочку Милу, за которой кто-то охотится.

В основном актёрском составе значатся Юрий Стоянов, Артём Ткаченко, Ольга Медынич, Дмитрий Чеботарёв, Дмитрий Лысенков, Лукерья Ильяшенко, Ева Смирнова, Екатерина Ланн и Анастасия Стежко. За режиссуру второго сезона отвечает Дмитрий Грибанов («Два холма»), а за сценарий — шоураннер проекта Алексей Акимов.