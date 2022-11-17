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Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:

Квентин Тарантино планирует снять сериал в следующем году

Источник: alamy

Великий и ужасный, а также неподражаемый и дважды оскароносный Квентин Тарантино проболтался о творческих планах на ближайшее будущее. Во время промо-кампании своей новой книги «Размышления о кино» американский режиссёр рассказал, что у него есть планы на 2023 год — снять телесериал на восемь эпизодов. То, что творцу тесно в рамках полного метра, было ясно по последним его работам — хронометраж «Бесславных ублюдков», «Джанго освобождённого» и «Однажды… в Голливуде» перевалил за два с половиной часа, а «Омерзительная восьмёрка» и вовсе длится три часа (и это при том, что там явно не хватает некоторых эпизодов).

Тарантино и раньше заигрывал с телеформатом — в его портфолио числятся работы над эпизодами таких сериалов, как «C.S.I. Место преступления» и «Скорая помощь». Впрочем, поклонников творчества именитого режиссёра и сценариста наверняка больше волнует другой вопрос: засчитает ли сам Тарантино эти восемь эпизодов за десятый фильм? Он не раз говорил, что планирует закончить карьеру после десятой картины («Убить Билла», как элефант с экипажем, считается за одного), но поклонники надеются, что их всё-таки будет больше.

«Размышления о кино» — вторая книга за авторством Квентина Тарантино. В ней он рассказывает о фильмах 70-х годов прошлого века, которые оказали влияние на него в детстве и во многом определили творческий путь. Первым романом режиссёра стала расширенная новеллизация «Однажды в… Голливуде», более полно раскрывающая прошлое главных и второстепенных героев.

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