Лукерья Ильяшенко, Павел Табаков и другие на постерах сериала-фантастики «Суперпозиция»

В сети появились скромные плоды начинающих постероделов — персонажные плакаты отечественного фантастического сериала «Суперпозиция». Вот, познакомьтесь с основными действующими лицами многосерийного боевика про умельцев, хакающих целые вселенные.

Премьера проекта от режиссёра Вадима Валиуллина и сценаристов Сергея Ефремова, Дмитрия Скачкова и Максима Борисова состоится 10 ноября на Wink, «Иви», Okko и Premier, чтобы вы уже точно её не пропустили.

Студент-программист Алексей (Павел Табаков) отправляется на поиски исчезнувшего отца и обнаруживает, что может путешествовать по параллельным мирам. По ходу дела парень знакомится с оперативниками загадочного Офиса, противостоящего Охотникам во главе с гениальным учёным Антидоком, который подчинить себе всю Мультивселенную.

В остальных ролях задействованы Константин Лавроненко, Марина Зудина, Лукерья Ильяшенко, Игорь Жижикин, Никита Санаев.