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Мультивселенная по-нашему в трейлере фантастического боевика «Суперпозиция»

У нас тут история про хакеров запредельного уровня, умеющих взламывать целые миры. В сети появился трейлер отечественного фантастического экшена «Суперпозиция» с Павлом Табаковым в главной роли. Премьера сериала запланирована на 10 ноября и состоится сразу на нескольких отечественных стриминг-платформах: Wink, «Иви», Okko и Premier.

Талантливый студент-программист Алексей (Табаков) отправляется на поиски таинственно исчезнувшего отца и делает невероятное открытие: путешествия по параллельным мирам реальны. В этих мирах живут параллельные версии каждого из нас, и вмешиваться в их жизни категорически нельзя. По ходу дела парень знакомится с сотрудниками загадочного Офиса, противостоящего Охотникам во главе с гениальным учёным Антидоком, который хочет подмять под себя все миры Мультивселенной.

В сериале, снятом Вадимом Валиуллиным по сценарию Сергея Ефремова, Дмитрия Скачкова, Максима Борисова, также снимаются Константин Лавроненко Марина Зудина, Лукерья Ильяшенко, Игорь Жижикин, Никита Санаев.

И постер:

Постеры сериала «Суперпозиция»
Теги
ВидеоСуперпозиция
Комментарии (3)

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Подкасты
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Источник фотографий: Depositphotos

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