Настю Ивлееву жёстко перевоспитывают монашки в трейлере драмы «Монастырь»

Ты почему такая бедовая? Да потому что тебя недолюбили! Эти и другие нехитрые истины посыплются на голову гулёны Марии в исполнении Насти Ивлеевой, когда она решит пожить в монастыре. Об этом и многом другом нам сообщает трейлер шестисерийной драмы «Монастырь», стартующей двумя эпизодами на видеосервисе «Кинопоиск» 19 ноября.

Мария на халяву отрывалась на курорте с миллиардером и его женой, а после одной особенно знатной гулянки в клубе наутро проснулась без денег и крыши над головой. По возвращении на родину главной героине становится ещё хуже — там на неё открыли охоту какие-то опасные люди. Делать нечего — Машенька уходит в монастырь.

Помимо Ивлеевой в драме режиссёра Александра Молочникова снялись Филипп Янковский, Марк Эйдельштейн, Наталья Кудряшова, Мария Абашова, Джаник Файзиев, Павел Ворожцов, Светлана Иванова, Мария Миронова и другие.

И постер: