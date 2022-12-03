Ко второму сезону «Локи» присоединилась Кейт Дики

Второй сезон «Локи» усилят минимум три новых актёра. О двух мы уже знали — Ке Хюи Куан («Всё везде и сразу») с пока неназванной ролью и Рафаэль Касаль («Слепые пятна»), подробности о персонаже которого тоже не раскрывались, но на съёмках он был одет в форму заключённого TVA. Поклонники предполагают, что Касалю досталась роль Заниака, серийного убийцы красивых девушек.

Сейчас же стало известно, что в касту сериала примкнула Кейт Дики («Грязь», «Игра престолов»). Инсайдеры говорят, что актрисе досталась роль злодейки, но официального подтверждения этому не было.

Съёмки второго сезона завершились осенью, сериал находится на стадии постпродакшена, а его премьера запланирована на лето.