 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Мнение о «Уэнсдэй» - няша в Хогвартсе для бедных Создатели хоррора «Винни-Пух: Кровь и мёд» переосмыслят «Бэмби» Знаменитый клон Человека-паука вернулся на страницы The Amazing Spider-Man в новом костюме Прекрасная искательница приключений Барбарелла возвращается в 2023 году Диснеевский «Странный мир» феноменально провалился в кинопрокате
СЕРИАЛЫ
231
 
Первоисточник: www.joblo.com Прямая ссылка на новость:

Ко второму сезону «Локи» присоединилась Кейт Дики

Источник: Amazon

Второй сезон «Локи» усилят минимум три новых актёра. О двух мы уже зналиКе Хюи Куан («Всё везде и сразу») с пока неназванной ролью и Рафаэль Касаль («Слепые пятна»), подробности о персонаже которого тоже не раскрывались, но на съёмках он был одет в форму заключённого TVA. Поклонники предполагают, что Касалю досталась роль Заниака, серийного убийцы красивых девушек.

Сейчас же стало известно, что в касту сериала примкнула Кейт Дики («Грязь», «Игра престолов»). Инсайдеры говорят, что актрисе досталась роль злодейки, но официального подтверждения этому не было.

Съёмки второго сезона завершились осенью, сериал находится на стадии постпродакшена, а его премьера запланирована на лето.

Теги
Локи
Комментарии

Ещё на эту тему

41Канг Завоеватель и безбрежная тайная вселенная в трейлере триквела «Человек-муравей и Оса: Квантомания» 1Съёмки второго сезона «Локи» официально завершены 14Marvel обновила свой таймлайн: «Тор 4», «Женщина-Халк» и «Ночной оборотень» заняли свои места в хвосте

Тоже интересно

4Результаты премии Tsugi ni Kuru Manga Taisho за 2022 год 30Шутки в сторону! Лиам Нисон таки сыграет в «Голом пистолете» 19«Криминальное чтиво» 28 лет спустя: Брюс Уиллис и Джон Траволта в трейлере нового криминального экшена 31Тайка Вайтити попробует реанимировать актёрскую карьеру Майкла Фассбендера 0Новый Капитан Америка и подружка Дэдпула сыграют в суровом постапокалипсисе

Далее на КГ

4
«Синий жук» от DC показал свой блестящий первый постер
 0
Продажи дебютного альбома RM из BTS за первый день превысили 500 000 копий
 0
BTS и Twice вошли в ТОП-10 ежегодного чарта Billboard
 0
Ли Су Ман: «600 музыкантов требуется для создания одной песни»
 0
Побег от неизвестности: Минхо из SHINee представил тизер-фото для альбома Chase
 0
Праздник к нам приходит, а вместе с тем и новогодние тизеры от NCT Dream (много фото)
 3
«Джон Уик» плюс «Время» Шьямалана равно экранизация экшена Sifu
 0
Расставание — это грустно: Новый сингл Bus от бывшей участницы Lovelyz Чон Еин
 9
Тэрон Эджертон уверенно смотрит в светлое будущее фильма «Тетрис» (фото)
 0
«Маг ледяного клинка будет править миром» — дата премьеры и очередной тизер аниме-сериала
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Аниме «Маг ледяного клинка будет править миром» — новый тизер аниме про имба-мага с тяжёлым прошлым в магической школе
 
Второй сезон «Вампиров средней полосы» записал в свои ряды Лукерью Ильяшенко
 
Кино Непобедимый Дуэйн Джонсон мощно хлопает в ладоши в свежем тизере «Чёрного Адама»
 
Аниме «Магическая сила Святой безгранична» — трейлер и другие подробности второго сезона
 
«Я больше не хочу делать ничего подобного» — Милли Олкок из «Дома Дракона» не готова к другим фэнтези-проектам
 
Кино Популярный триллер «Незнакомцы» переродится в трилогию с режиссёром «Крепкого орешка 2» и «Скалолаза»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 544: Квентин Тарантино наехал на Marvel, рождественские «Стражи Галактики», «Преступница Эмили»
 
1Ноль кадров в секунду – 450: В две бороды
 
11Телеовощи – 472: Дикпики как признание заслуг
 
0Лазер-шоу «Три дебила» – 543: «Чёрный Адам», «Чёрная Пантера 2», «В духе Рождества»
 
6ЕВА – 506: (Не) только про Re-Take
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 542: Дорогой Чебурашка, «Амстердам», «Призрачный патруль 2»
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 541: «Улыбка», «Энола Холмс 2» и жизнь Странного Эла Янковича
 
9Ноль кадров в секунду
 
 
2Ноль кадров в секунду – 449: Кадры против God of War: Ragnarök
 
4Телеовощи – 471: Культ охотников на культы
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

© 2002–2022 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru