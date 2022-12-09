«Тёмную башню» Стивена Кинга экранизирует Майк Флэнеган

Прописавшийся со своими хоррорами на Netflix талантливый Майк Флэнеган («Призраки дома на холме», «Полуночная месса») не раз упоминал, что мечтает экранизировать «Тёмную башню» Стивена Кинга. Его желания услышали вселенная и стриминговый сервис Amazon. Флэнеган таки возьмётся за экранизацию культовой книжной серии.

Студия Intrepid Pictures Майка Флэнегана и Тревора Мэйси, приобретшая права на адаптацию литературного первоисточника, заключила контракт с Amazon Studios, в рамках которого и займётся многосерийной «Тёмной башней». Оную автор ужастиков видит как пятисезонный проект, который завершится двумя полнометражками.

Когда именно стартует подготовительный процесс перенесения эпической истории странствий знаменитого стрелка Роланда Дискейна на экраны, пока не сообщают, но тянуть с этим делом наверняка не будут. Флэнеган уже подготовил сценарий пилотного эпизода и распланировал первый сезон.