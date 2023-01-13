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Комедия «Призраки» с Роуз Макивер продлена на третий сезон

Источник: CBS

Телеканал CBS продлил на третий сезон мистическую комедию «Призраки» с Роуз Макивер («Я — зомби») в главной роли. И ничего удивительного в таком решении нет — у сериала стабильно высокие рейтинговые показатели.

Первый сезон каждую неделю собирал у экранов в среднем 7,8 млн зрителей, а второй улучшил показатели — его еженедельно смотрело 9 млн зрителей канала и 11 млн человек, если учитывать просмотры со всех цифровых платформ.

Молодые супруги Саманта (Макивер) и Джей (Уткарш Амбудкар) переезжают в дом мечты — загородный особняк, где надеются жить долго и счастливо. Но скоро пара выясняет, что, во-первых, дом от старости разваливается на части, а во-вторых, битком набит призраками его многочисленных бывших обитателей. Саманта открывает в себе способность общаться с призраками и пытается использовать её, чтобы помочь донимающим её душам обрести долгожданный покой.

Теги
Я — зомби
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