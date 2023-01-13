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Мерзликин и Калюжный между мирами на постерах второго сезона хоррора «Территория»

Отечественный видеосервис Premier презентовал персонажные постеры второго сезона фолк-хоррора «Территория». На плакатах разместились главные герои истории и те, с кем им предстоит встретиться в мрачном мире чистилища. Мистический ужастик с Андреем Мерзликиным и Глебом Калюжным в главных ролях вернётся на экраны 19 января.

Постеры сериала «Территория» Постеры сериала «Территория» Постеры сериала «Территория»

Егор Чудинов (Калюжный) и его спутники попадают в мир мёртвых, выбраться из которого почти невозможно. Однако парень по-прежнему надеется разыскать своих пропавших родителей. Но даже если ему удастся это сделать в жутком измерении, чем придётся пожертвовать, чтобы вернуться в мир живых?

В актёрском составе также значатся Ася Чистякова, Ксения Отинова, Андрей Розин, Клавдия Коршунова, Ела Санько, Сергей Колесов, Анна Синякина и Ирина Ермолова. Второй сезон снял Динар Гарипов по сценарию Ирины Накаряковой.

Теги
ГалереяТерритория
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