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Глеб Калюжный и компания выживают в мире мёртвых — вышел трейлер второго сезона «Территории»

Выбраться из чистилища за 40 дней. Видеосервис Premier выкатил полноценный трейлер второго сезона мистического ужастика «Территория». Фолк-хоррор с Глебом Калюжным, Андреем Мерзликиным и Алексеем Серебряковым начнёт показывать свои новые эпизоды 19 января.

Егор Чудинов (Калюжный) и и его спутники попадают в иной мир, мир мёртвых, выбраться из которого почти невозможно. При этом главный герой не оставил надежды разыскать своих пропавших родителей. На даже если ему удастся это сделать в этом жутком измерении, на какие жертвы придётся пойти, чтобы вернуться в мир живых?

Во втором сезоне также снимаются Ася Чистякова, Ксения Отинова, Андрей Розин, Клавдия Коршунова, Ела Санько, Сергей Колесов, Анна Синякина и Ирина Ермолова. Продолжение срежиссировал Динар Гарипов по сценарию Ирины Накаряковой.

Теги
ВидеоТерритория
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