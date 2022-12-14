 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Информация о прибыльности «Чёрного Адама» оказалась фейком от Дуэйна Джонсона Брендан Фрейзер и компания путешествуют во времени в трейлере четвёртого сезона «Рокового патруля» Дилемма Гвен Стейси в «Человеке-пауке: Через вселенные 2»: убила Питера Паркера и её отец ведёт расследование (фото) Издательство Marvel уверено, что символ Карателя в виде черепа проклят Атомный Киллиан Мёрфи на свежем промо «Оппенгеймера» Кристофера Нолана
• • •
 
6
СЕРИАЛЫ
557

Второй сезон «Колец власти» режиссируют исключительно женщины

Источник: Amazon

Приквел «Властелина колец» оперативно избавляется от мелких несовершенств. Помимо наращивания расового разнообразия в касте наконец-то навели порядок и в съёмочной команде — выкинули из режиссёрского кресла всех мужиков. Второй сезон «Властелина колец. Колец власти» режиссируют исключительно женщины. Вот теперь-то рейтинги наверняка попрут.

Итак, восьмисерийное продолжение эпика режиссируют Шарлотта Брандстром («Ведьмак»), Санаа Хамри («Колесо времени») и Луиз Хупер («Песочный человек»). Брадстром снимет четыре эпизода, а её товарки — по две серии.

Шоураннерами проекта, однако, по-прежнему остаются белые мужики — Джон Д. Пэйн и Патрик Маккей. Съёмки второго сезона стартовали осенью и в рамках экономии средств проходят на просторах Великобритании.

Теги
Властелин колец. Кольца власти
Комментарии (6)

Ещё на эту тему

+«Очень странные дела» — самый популярный сериал 2022 года по версии IMDb 8Во «Властелина колец. Кольца власти» попал чёрный ведьмак 26Король Теоден из «Властелина колец» раскритиковал сериал-приквел: «Это просто заколачивание денег»

Тоже интересно

16Первое фото со съёмок продолжения «Настоящего детектива» с Джоди Фостер 0Франчайз «Городской охотник» пополнит новое полнометражное аниме. Фильм выйдет в японский прокат в 2023 году 7«Интервью с вампиром» продлили на второй сезон 5Адам Драйвер палит из бластера в анонсе первого трейлера научно-фантастического экшена «65» 15Глава Warner Bros. готов снимать новые фильмы по «Гарри Поттеру» совместно с Дж. К. Роулинг

Далее на КГ

2
Джереми Реннер решает проблемы в родном городе — вышел трейлер второго сезона «Мэра Кингстауна»
 0
Рецензия и отзывы на шестой сезон сериала «Рик и Морти»
 1
TXT объявляет дату нового релиза
 1
Red Velvet и Aespa вместе отмечают «Чудесное рождество» в праздничном клипе
 0
КГ играет: Xenoblade Chronicles 3
 5
Киллиан Мёрфи наблюдет взрыв на свежем постере «Оппенгеймера» Кристофера Нолана
 5
У обновления The Witcher 3 есть множество проблем из-за лени разработчиков
 1
Брайан Крэнстон борется с последствиями своих решений в трейлере второго сезона «Вашей чести»
 2
Чан Гю Ри рассказала, почему оставила позади карьеру певицы
 2
«Уэнсдэй» — второй по популярности англоязычный сериал Netflix
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кэтрин Хан рассказала, когда начнутся съёмки спин-оффа «ВандаВижна» про Агату Харкнесс
 
Легендарный художник Джим Ли показал своих Диких Котов
 
Кино Зажигательная Аня Тейлор-Джой на съёмках приквела «Безумного Макса» про Фуриосу (фото)
 
Кино Роберт Дауни-младший ответил на критику Marvel от Квентина Тарантино
 
Кино Не его уровень: Дуэйн Джонсон не хочет иметь ничего общего с «Шазамом»
 
Аниме «Девочки-лошадки» скакнут в третий сезон
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
3ЕВА
 
 
46Телеовощи – 474: Мутный карлик
 
5Лазер-шоу «Три дебила» – 545: «Либерея», норвежский «Тролль» и куча трейлеров
 
6Ноль кадров в секунду
 
 
4Ноль кадров в секунду – 451: Кадры против God of War: Ragnarök, продолжение
 
 
14ЕВА – 507: Задолбака-сан
 
8Телеовощи – 473: Душные овощи
 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 544: Квентин Тарантино наехал на Marvel, рождественские «Стражи Галактики», «Преступница Эмили»
 
2Ноль кадров в секунду – 450: В две бороды
 
11Телеовощи – 472: Дикпики как признание заслуг
Ещё

Новые комментарии

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
© 2002–2022 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru