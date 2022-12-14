Второй сезон «Колец власти» режиссируют исключительно женщины

Приквел «Властелина колец» оперативно избавляется от мелких несовершенств. Помимо наращивания расового разнообразия в касте наконец-то навели порядок и в съёмочной команде — выкинули из режиссёрского кресла всех мужиков. Второй сезон «Властелина колец. Колец власти» режиссируют исключительно женщины. Вот теперь-то рейтинги наверняка попрут.

Итак, восьмисерийное продолжение эпика режиссируют Шарлотта Брандстром («Ведьмак»), Санаа Хамри («Колесо времени») и Луиз Хупер («Песочный человек»). Брадстром снимет четыре эпизода, а её товарки — по две серии.

Шоураннерами проекта, однако, по-прежнему остаются белые мужики — Джон Д. Пэйн и Патрик Маккей. Съёмки второго сезона стартовали осенью и в рамках экономии средств проходят на просторах Великобритании.