«Уэнсдэй» — второй по популярности англоязычный сериал Netflix

Всего неделю назад новый сериал Netflix «Уэнсдэй» занял третью строчку в списке самых популярных англоязычных сериалов сервиса. Сей факт был выявлен простой математикой: кудесники из стриминга посмотрели, сколько времени люди потратили на просмотр сериала о готической девочке в странной академии Невермор. На тот момент общее время просмотров насчитывало 752,5 млн часов — проект уступал только последнему сезону «Очень странных дел» и основанному на реальных событиях «Монстру: Истории Джеффри Дамера».

Но «Уэнсдэй» вышла 23 ноября, а положенный срок на сбор статистики и подведения итогов — 28 дней. Это значит, что у девочки из семейки Аддамс ещё две недели на покорение вершины. Для этого у неё имеются все предпосылки — за миновавшую неделю «Уэнсдэй» обогнала «Джеффри Дамера» и стала вторым по популярности англоязычным сериалом Netflix. Количество часов просмотра перевалило за 1 млрд, о чём любезно сообщил официальный твиттер-аккаунт стримингового сервиса.

Каким бы ни было точное количество часов просмотра, у «Уэнсдэй» есть ещё целая неделя, чтобы возглавить топ. Нынешний лидер, четвёртый сезон «Очень странных дел», 28 дней спустя набрал 1,35 млрд часов. Если у школьной драмы с элементами фэнтези сохранится динамика просмотров, то уже через неделю на стриминге будут чествовать нового короля.