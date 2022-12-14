«Невероятные» Джосса Уидона закрыты

Задумывавшаяся 12-серийной викторианская фантастика Джосса Уидона «Невероятные» в ближайшее время будет изъята из видеотеки стримингового сервиса HBo Max вместе с закрытым «Миром Дикого Запада». Сериал официально пущен под нож, пусть в эфир и вышли всего шесть эпизодов. Ворую половину сериала покажут на другой платформе, но на какой именно, пока не сообщается.

Добро на съёмки 12 эпизодов сериал получил в 2018 году, съёмки стартовали в 2019-м. Съёмочной команде удалось отснять шесть эпизодов, после чего, в начале 2020-го, производство закрыли из-за пандемии. Не пошёл на пользу и скандал вокруг Уидона, которого отстранили от работы над сериалом. В феврале 2021-го сообщили, что сериал разделят на два шестисерийных сезона, первый из который стартовал весной того же года.

Поговаривают, оставшиеся серии гармонично завершают сюжет о команде спасающих мир крутых леди — хоть какое-то утешение для поклонников сериала.