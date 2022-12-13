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Эротическая комедия «Распутница» закрыта после продления

Источник: HBO Max

В процессе большой чистки студия Warner Bros. продолжает избавляться от проектов, даже если до перестановок оные получили продление. Продлённая в мае на второй сезон эротическая ретро-комедия «Распутница» официально закрыта, так и не получив продолжения. Продюсером сериала HBO Max числился небезызвестный Пол Фиг.

События первого сезона разворачивались в Лос-Анджелесе 70-х. Энергичная молодая феминистка Джойс в исполнении Офелии Ловибонд сдружилась со второсортным издательством в лице его главреда Дага (Джейк Джонсон), чтобы исправить великую несправедливость и создать первый эротический журнал для женщин.

Сценаристом и шоураннером проекта выступила Эллен Рапопорт; она же числилась в исполнительных продюсерах сериала наряду с Фигом, Дэном Магнанте и режиссёром пилота Рэйчел Ли Голденберг.

Теги
Распутница
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