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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Сериал «Дюна: Сестринство» лишился шоураннера

Источник: Warner Bros.

Многосерийный приквел «Дюны» Дени Вильнёва едва-едва отправился в активное производство, как понёс свою первую потерю — от творческой команды «Дюны: Сестринства» отвалилась шоураннер Дайан Адему-Джон («Первородные»), между прочим, числившаяся создателем и сценаристом проекта для HBO Max.

Адему-Джон остаётся в сериале на правах исполнительного продюсера, а обязанности шоураннера целиком и полностью ложатся на ранее делившую с ней этот пост Элисон Шапкер («Шпионка», «Грань»).

События сериала разворачиваются за 10 тыс. лет до происходящего в фильмах. Сёстры дома Харконнен Валя (Эмили Уотсон) и Тула (Ширли Хендерсон) противостоят силам, угрожающим будущему человечества, и создают легендарный женский орден Бене Гессерит.

В сериале также снимаются Индира Варма, Сара-Софи Бусснина, Шалом Брюн-Фрэнклин, Фаолиэнн Каннингэм, Аойф Хайндс, Хлоя Ли и Трэвис Фиммел. Премьерный эпизод снимает Йохан Ренк («Во все тяжкие»). Вильнёв и Джон Спэйтс значатся в команде исполнительных продюсеров приквела. Производство курирует Legendary Television.

Теги
Дюна: Сестринство
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