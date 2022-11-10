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Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:

Трэвис Фиммел сыграет противника Бене Гессерит в приквеле «Дюны»

Источник: History

В актёрском составе многосерийного приквела «Дюны» Дени Вильнёва пополнение — сугубо женский каст «Дюны: Сестринства» для HBO Max разбавил отважный первопроходец Трэвис Фиммел («Викинги», «Взращённые волками»). Актёр сыграет Дезмонда Харта, обаятельного воина с таинственным прошлым, стремящегося завоевать доверие Императора в ущерб Сестринству.

События сериала для HBO Max развернутся за 10 тыс. лет до происходящего в фильмах. Сёстры дома Харконнен Валя (Эмили Уотсон) и Тула (Ширли Хендерсон) противостоят силам, угрожающим будущему человечества, и основывают легендарный женский орден Бене Гессерит.

В касте также значатся Индира Варма (императрица Наталья), Сара-Софи Бусснина, Шалом Брюн-Фрэнклин, Фаолиэнн Каннингэм Аойф Хайндс и Хлоя Ли.

Сценарий написала шоураннер проекта Дайан Адему-Джон («Первородные»). Режиссирует Йохан Ренк («Во все тяжкие»). Оба вместе с Вильнёвым и Джоном Спэйтсом числятся исполнительными продюсерами. Производство курирует Legendary Television. Съёмочный процесс вот-вот стартует в Будапеште.

Теги
Дюна: Сестринство
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