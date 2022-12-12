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Колин Фаррелл назвал примерную дату начала съёмок «Пингвина»

Источник: Warner Bros.

Идеально вписавшийся в роль готэмского мафиози благодаря актёрскому таланту и магии пластического грима Колин Фаррелл ждёт не дождётся вернуться к своему колоритному образу из «Бэтмена» Мэтта Ривза. И даже знает, когда приблизительно это произойдёт.

Поучаствовав в Actors on Actors — традиционной рубрике издания Variety — Фаррелл в беседе с коллегой Джейми Ли Кёртис сообщил, что съёмки криминальной драмы «Пингвин» для видеосервиса HBO Max стартуют в феврале-марте.

В ноябре выяснилось, что компанию исполнителю партии Освальда Кобблпота составит Кристин Милиоти, которой отошла роль Софии Фальконе, дочери мафиози Кармайна Фальконе. Нюансы их взаимодействия не раскрываются — у сериала по-прежнему нет синопсиса, хотя уже известно, что события спин-оффа развернутся сразу же после всего, что стряслось в финале «Бэтмена».

Сценаристом проекта выступает Лорен Лефранк («Агенты Щ.И.Т.»). Крэйг Зобел («Мейр из Исттауна») срежиссирует первый и второй эпизоды. Оба совместно с Ривзом числятся исполнительными продюсерам. За производство отвечает Warner Bros. Television.

Теги
Пингвин
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