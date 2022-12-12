Разделы про комиксы и кей-поп теперь на главной

Самые внимательные читатели уже заметили, что на КГ несколько месяцев живут два новых раздела — «Комиксы» и «Кей-поп». Живут, к слову, довольно неплохо — несмотря на отсутствие на главной странице, некоторые новости набирают приличное количество просмотров и по некоторым параметрам не сильно уступают старичкам типа «Аниме» или «Игры».

Что ж, разделы доказали свою жизнеспособность, за что стоит сказать огромное спасибо их авторам. А значит, с этого дня и «Комиксы», и «Кей-поп» отправляются на главную страницу и будут видны по умолчанию всем посетителям, кто не отключил их в настройках.

А чтобы сделать отключение максимально простым, мы немного поработали над отображением новостей и добавили функциональную кнопку, отвечающую за скрытие любого раздела, начиная от кино и заканчивая этим нашим кей-попом. Просто нажмите на три точки в правом верхнем углу и уберите с глаз долой всё, что вам неинтересно. Туда же мы спрятали ссылку на первоисточник новости и прочую техническую информацию.

Попробовали? Получилось? Отлично, наслаждайтесь новыми разделами или радостно шлите их на хер!