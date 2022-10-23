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КОМИКСЫ
678
 
Первоисточник: kg-portal.ru Прямая ссылка на новость:

Комиксы — новый раздел на «КГ»

Источник: Marvel, DC

«КГ-Портал» продолжает открывать на своём сайте новые разделы. И на очереди опять не тот, о котором вы подумали. Но этот тоже может похвастаться отличной картинкой, красивыми женскими телами и талантливыми диалогами.

Да-да, речь идёт о комиксах, о них родимых.

Всеяредакция всегда славилась умением выбирать отличное время для запуска своих новых проектов: как только массовый зритель начал уставать от кинокомиксов, наш сайт решил кинуться в омут индустрии нарисованных историй.

Предпосылок к созданию раздела было несколько. Во-первых, фильмы Marvel и других киногигантов на эту тему до сих пор продолжают собирать большие деньги. Во-вторых, среди наших авторов нашлись те, кто не только читает комиксы, но и хочет о них писать. В-третьих, это давно напрашивалось.

Сообщать о комикс-индустрии мы планируем качественно: новости, лонгриды, обзоры русскоязычных изданий, подкасты и другие удачные для нас форматы. В общем, оставайтесь с нами. Ведь только благодаря новому разделу вы сможете чётко понять, скатились ли американские комиксы и европейские BD в болото, что интересного можно почитать из отечественных новинок и почему нужно обратить внимание на ту или иную общепризнанную классику.

Терпеть не можете комиксы? Не переживайте, комикс-раздел будет выключен по умолчанию. Увидите вы его только в том случае, если новости о них будут связаны с другими разделами сайта. А остальные смогут включить в настройках. Или просто залетайте по адресу https://kg-portal.ru/news/comics/.

Так как раздел комиксов только появился, у новых авторов есть возможность стать настоящими героями, даже с приставкой «супер». Если вам интересно, то бесстрашно присылайте на kg.wanted@gmail.com письмо на тему «Новостник для комикс-раздела» с примерами своих новостей на русском языке с указанием первоисточника. И помните — никакого плагиата, оставьте это занятие Робу Лайфилду.

В заключение нам остаётся лишь прокричать «Excelsior!», а вам — начинать следить за всем новым из мира комиксов.

Теги
Комиксы
Комментарии (9)

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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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