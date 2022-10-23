Неделя сериалов на КГ — главные новости 17–23 октября

Исполнительница роли Элли в экранизации The Last of Us к игре-первоисточнику не прикасалась. Потому что её об этом попросили.
У «Властелина колец. Колец власти» всё плохо с молодой аудиторией. По популярности он сильно проигрывает «Дому Дракона».
Шоураннер «Дома Дракона» раскрыл истинную причину кастинга чёрных Веларионов. Чтобы легче различать.
Не для слабонервных — вышел red-band трейлер второго сезона «Банд Лондона». Мясокровища в слоу-мо.
Внезапно: Женщина-Халк в сериале оказалась мужиком. А вы и не заметили.
Павел Прилучный ведёт мистическое следствие в трейлере детектива «Сны» Сарика Андреасяна. Премьера сериала состоится в начале ноября.
Это случилось! «Дом Дракона» обскакал «Властелина колец. Кольца власти» по просмотрам. В целом ожидаемый результат.
Финал «Дома Дракона» утёк в сеть до премьеры. HBO назвал виновных. Разочарование для фанатов.
Самое неожиданное камео в «Женщине-Халке» было идеей Кевина Файги. Он работает за них.
Падение в тёмные воды — свежий постер ноябрьского хоррора от авторов «Тьмы». Бездна зовёт в «1899 год».
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии: