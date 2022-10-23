Неделя сериалов на КГ — главные новости 17–23 октября

Исполнительница роли Элли в экранизации The Last of Us к игре-первоисточнику не прикасалась. Потому что её об этом попросили.

У «Властелина колец. Колец власти» всё плохо с молодой аудиторией. По популярности он сильно проигрывает «Дому Дракона».

Внезапно: Женщина-Халк в сериале оказалась мужиком. А вы и не заметили.

Павел Прилучный ведёт мистическое следствие в трейлере детектива «Сны» Сарика Андреасяна. Премьера сериала состоится в начале ноября.

Самое неожиданное камео в «Женщине-Халке» было идеей Кевина Файги. Он работает за них.