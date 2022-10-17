 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Юлия Снигирь и пришельцы в тизере мрачного фантастического триллера «Петрополис» Марго Робби, Киану Ривз, Джейсон Стэйтем и Роберт Паттинсон в российском сериале «ПМЖейсон» (видео) Сидни Суини согласилась стать космическим секс-символом в ремейке «Барбареллы» «Криминальное чтиво» 28 лет спустя: Брюс Уиллис и Джон Траволта в трейлере нового криминального экшена Кассовый провал нового фильма с Марго Робби и Кристианом Бэйлом
СЕРИАЛЫ
211
 
Прямая ссылка на новость:

Не для слабонервных — вышел red-band трейлер второго сезона «Банд Лондона»

Этот сериал-садист использует известный приём замедления, чтобы позволить зрителям насладиться эффектом от увечий, наносимых друг другу персонажами. Выглядит... эффектно. В сети появился лишённый цензуры трейлер второго сезона «Банд Лондона». Продолжение криминального экшен-триллера выйдет целиком на стриминге Sky уже 20 октября.

События продолжения разворачиваются спустя год после убийства главы лондонского криминалитета Шона Уоллеса. Война за сферы влияния перекроила карту современной столицы, статус-кво изменился, как и иерархия крупных игроков, но битва за душу мегаполиса далека от завершения.

В сериале снимаются Сопе Дирису, Паапа Эссьеду, Лусиан Мсамати, Пиппа Беннетт-Уорнер, Наргес Рашиди, Джаз Армандо, Фади Эльсайед, Салем Кали и Аймен Хамдуши

Теги
ВидеоБанды Лондона
Комментарии

Ещё на эту тему

7Тизер «Банд Лондона» Гарета Эванса сообщает дату выхода второго сезона 4Окровавленный Сопе Дирису на кадрах второго сезона «Банд Лондона» Гарета Эванса 4Кровавая потасовка на свежем кадре второго сезона «Банд Лондона» Гарета Эванса

Тоже интересно

0Альбом NCT 127 — 2 Baddies на первом месте в чарте Billboard World Albums 5Тизер шестого эпизода «Дома Дракона»: скачок во времени, новые главные героини и много наследников 1Релиз хоррора Scorn перенесён 24Исповедь бывшего токсика: Саймон Пегг сравнивает поклонников «Звёздных войн» и «Стартрека» 6Страж галактики Вин Дизель отрывается по полной в трейлере сериала «Я есть Грут»

Далее на КГ

0
Неделя аниме на КГ — главные новости 10–16 октября
 0
Кей-поп-релизы 10-16 октября: новое за неделю
 3
Это нужно видеть в кино — «Аватар: Путь воды» заманивает на показы свежим промо-роликом
 0
Аню Тейлор-Джой необходимо срочно вкусно накормить для фильма «Меню» (фото)
 0
Общество Справедливости Америки пытается совладать с Чёрным Адамом в новом промо (видео)
 0
Неделя кино на КГ — главные новости 10–16 октября
 0
Новые сериалы недели: авторы «Мира Дикого Запада» отправили Хлою Грейс Морец в матрицу
 3
Первому «Аватару» и не снилось: звезда серии в восторге от визуала сиквела
 0
Новые фильмы недели: «Средневековье», «Клерки 3» и другие новинки кино
 9
Достать из шкафа: Райан Джонсон раскрыл сексуальную ориентацию героя Дэниэла Крэйга из фильма «Достать ножи»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино «Спасибо, Лео!» — Кристиан Бэйл рассказал, что получил все свои роли благодаря Дикаприо
 
Кино Неделя кино на КГ — главные новости 19–25 сентября
 
Игры Джон Ромеро вернулся к созданию полноценных шутеров
 
Кино «Не слишком ли я затянул?» — Джеймс Кэмерон отвечает на главный вопрос об «Аватаре 2»
 
Кино Эмма Томпсон ответила на слова Шона Бина об унылых секс-сценах, в которых виноваты интимные координаторы
 
Кино Женщины с яйцами: Рона Митра, Фамке Янссен и Стефани Мартини сыграют в футуристическом экшен-ужастике
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Лазер-шоу «Три дебила» – 537: «Сердце Пармы», «Телефон мистера Харригана», «Восставший из ада (2022)»
 
 
6Ноль кадров в секунду – 443: Вместе короче
 
6ЕВА – 498: Moe Moe Kill!
 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 536: «Блондинка», «Мобилизация Борна» и анонс «Дэдпула 3»
 
 
1Телеовощи – 465: Какой-то неправильный Сорвиголова
 
7Ноль кадров в секунду – 442: Волк и одна штанина
 
3ЕВА – 497: Юная гандамщица Утена
 
 
1Телеовощи – 464: Пережившие школу
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 535: «Быстрее пули», «Легенды Мортал Комбат: Снежная слепота»
 
0Ноль кадров в секунду – 441: Что ж ты Шрайер сдал назад
 
Ещё

Новые комментарии

© 2002–2022 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru