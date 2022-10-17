Не для слабонервных — вышел red-band трейлер второго сезона «Банд Лондона»

Этот сериал-садист использует известный приём замедления, чтобы позволить зрителям насладиться эффектом от увечий, наносимых друг другу персонажами. Выглядит... эффектно. В сети появился лишённый цензуры трейлер второго сезона «Банд Лондона». Продолжение криминального экшен-триллера выйдет целиком на стриминге Sky уже 20 октября.

События продолжения разворачиваются спустя год после убийства главы лондонского криминалитета Шона Уоллеса. Война за сферы влияния перекроила карту современной столицы, статус-кво изменился, как и иерархия крупных игроков, но битва за душу мегаполиса далека от завершения.

В сериале снимаются Сопе Дирису, Паапа Эссьеду, Лусиан Мсамати, Пиппа Беннетт-Уорнер, Наргес Рашиди, Джаз Армандо, Фади Эльсайед, Салем Кали и Аймен Хамдуши