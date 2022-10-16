Новые сериалы недели: авторы «Мира Дикого Запада» отправили Хлою Грейс Морец в матрицу

Середина октября в сериальном мире отметится временным затишьем. Заметная новинка всего одна — на стриминговом сервисе Amazon состоится премьера технотриллера «Периферийные устройства» Джонатана Нолана и Лизы Джой. На Netflix со вторым сезоном вернутся немецкоязычные «Варвары», а на кабельный канал FX с 11 сезоном вернётся заслуженный ветеран антологий «Американская история ужасов» Райана Мёрфи.
Среда, 19 октября
драма
В ролях Конни Бриттон, Дилан Макдермотт, Таисса Фармига, Эван Питерс, Дэнис О’Харе, Джессика Лэнг
Создатель Райан Мёрфи, Брэд Фэлчак
Сюжет 11 сезона с подзаголовком «Нью-Йорк» (NYC) сосредоточится на ЛГБТ-сообществе Нью-Йорка 70-х. Представителям меньшинств придётся иметь дело с серийным убийцей.
Пятница, 21 октября
фантастика, триллер
В ролях Хлои Грейс Моретц, Луи Хертум, Клэр Купер, Мелинда Пейдж Хамильтон, Джек Рейнор, Гэри Карр
Создатель Джонатан Нолан, Лиза Джой
Экранизация одноимённого научно-фантастического романа Уильяма Гибсона, события которого развиваются в недалёком будущем, повествует о девушке по имени Флинн Фишер из страдающего от безработицы американского захолустья. Её брат Бёртон — бывший морпех — живёт на пенсию по инвалидности и подрабатывает бета-тестером новой компьютерной игры. Однажды из-за необходимости отлучиться в другой город Бёртон просит сестру подменить его на сеансе. Так Флинн попадает в новую реальность и знакомится с технологией, неуловимо меняющей человеческое общество.
Создатели «Мира Дикого Запада» продолжают тему футуризма и антиутопии — на этот раз проект-технотриллер взял за основу роман Уильяма Гибсона. Промо-материалы премьеры настраивают на оптимистичный лад.
боевик, драма, исторический
В ролях Лоуренс Рупп, Жанна Горсо, Давид Шюттер, Гаэтано Ароника, Бенци Ференци, Бернхард Шульц
Создатель Арни Нолтинг, Жан-Мартин Шарф, Андреас Хекман
Историческая экшен-драма расскажет о знаменитой битве в Тевтобургском лесу. Ей предшествовало объединение разрозненных германских племён, согласившихся воевать сообща против Рима, чтобы согнать имперские войска со своих земель.
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