Новые сериалы недели: авторы «Мира Дикого Запада» отправили Хлою Грейс Морец в матрицу

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Экранизация одноимённого научно-фантастического романа Уильяма Гибсона, события которого развиваются в недалёком будущем, повествует о девушке по имени Флинн Фишер из страдающего от безработицы американского захолустья. Её брат Бёртон — бывший морпех — живёт на пенсию по инвалидности и подрабатывает бета-тестером новой компьютерной игры. Однажды из-за необходимости отлучиться в другой город Бёртон просит сестру подменить его на сеансе. Так Флинн попадает в новую реальность и знакомится с технологией, неуловимо меняющей человеческое общество.

Создатели «Мира Дикого Запада» продолжают тему футуризма и антиутопии — на этот раз проект-технотриллер взял за основу роман Уильяма Гибсона. Промо-материалы премьеры настраивают на оптимистичный лад.