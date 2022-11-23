Брендан Фрейзер и компания путешествуют во времени в трейлере четвёртого сезона «Рокового патруля»

Бессмертие, конец света и танцующие задницы. Стриминговый сервис HBO Max опубликовал трейлер четвёртого сезона сумасшедшей фантастики «Роковой патруль», первые эпизоды которого начнут выходит на цифровой платформе 8 декабря.

В продолжении истории команда травмированных супергероев отправляется в будущее и ничего хорошего там не находит. Спасаясь от неминуемой гибели, главные герои вынуждены ответить на очень сложный вопрос: что для них всего важнее — их собственное благополучие или судьба мира.

В многосерийном проекте продолжают отжигать Брендан Фрейзер, Дайан Герреро, Эйприл Боулби, Джоиван Уэйд, Мэтт Бомер, Мишель Гомес и Марк Шеппард.

И постер: