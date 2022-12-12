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СЕРИАЛЫ
201

«Золотой глобус 2023» — номинанты в области телевидения

Источник: ABC

Вместе с номинантами в области кино свой список претендентов на «Золотой глобус» получили многосерийные проекты. Лидером по номинациям оказалась мокьюментари «Начальная школа „Эбботт“» от телеканала ABC (сериал отхватил пять номинаций). То ли потому что действительно достойный кандидат на награды, то ли потому что опирается на расово трендовый состав и остросоциальные проблематику.

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Лучший актёр комедийного сериала

Лучшая актриса комедийного сериала

Лучший актёр мини-сериала или телефильма

Лучшая актриса мини-сериала или телефильма

Лучшая актриса второго плана (драма или комедия)

  • Ханна Эйнбиндер («Хитрости»)
  • Джулия Гарнер («Озарк»)
  • Элизабет Дебики («Корона»)
  • Джанелл Джеймс («Начальная школа „Эбботт“»)
  • Шерил Ли Ральф («Начальная школа „Эбботт“»)

Лучший актёр второго плана (драма или комедия)

Лучший актёр второго плана (сериал, мини-сериал или телефильм)

Лучшая актриса второго плана (сериал, мини-сериал или телефильм)

Комментарии (1)

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