«Золотой глобус 2023» — номинанты в области телевидения

Вместе с номинантами в области кино свой список претендентов на «Золотой глобус» получили многосерийные проекты. Лидером по номинациям оказалась мокьюментари «Начальная школа „Эбботт“» от телеканала ABC (сериал отхватил пять номинаций). То ли потому что действительно достойный кандидат на награды, то ли потому что опирается на расово трендовый состав и остросоциальные проблематику.

Лучший сериал (драма)

Лучший сериал (комедия или мюзикл)

Лучший сериал, мини-сериал или телефильм

Лучший актёр драматического сериала

Лучшая актриса драматического сериала

Имельда Стонтон («Корона»)

Эмма Дарси («Дом Дракона»)

Зендея («Эйфория»)

Лора Линни («Озарк»)

Хилари Суонк («Аляска Дэйли»)

Лучший актёр комедийного сериала

Лучшая актриса комедийного сериала

Лучший актёр мини-сериала или телефильма

Лучшая актриса мини-сериала или телефильма

Лучшая актриса второго плана (драма или комедия)

Ханна Эйнбиндер («Хитрости»)

Джулия Гарнер («Озарк»)

Элизабет Дебики («Корона»)

Джанелл Джеймс («Начальная школа „Эбботт“»)

Шерил Ли Ральф («Начальная школа „Эбботт“»)

Лучший актёр второго плана (драма или комедия)

Джон Литгоу («Старик»)

Джонатан Прайс («Корона»)

Джон Туртурро («Разделение»)

Тайлер Джеймс Уильямс («Начальная школа „Эбботт“»)

Генри Уинклер («Барри»)

Лучший актёр второго плана (сериал, мини-сериал или телефильм)

Лучшая актриса второго плана (сериал, мини-сериал или телефильм)