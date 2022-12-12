«Золотой глобус 2023» — номинанты в области телевидения

Вместе с номинантами в области кино свой список претендентов на «Золотой глобус» получили многосерийные проекты. Лидером по номинациям оказалась мокьюментари «Начальная школа „Эбботт“» от телеканала ABC (сериал отхватил пять номинаций). То ли потому что действительно достойный кандидат на награды, то ли потому что опирается на расово трендовый состав и остросоциальные проблематику.
Лучший сериал (драма)
Лучший сериал (комедия или мюзикл)
- «Медведь»
- «Хитрости»
- «Уэнсдэй»
- «Начальная школа „Эбботт“»
- «Убийства в одном здании»
Лучший сериал, мини-сериал или телефильм
Лучший актёр драматического сериала
- Джефф Бриджес («Старик»)
- Кевин Костнер («Йеллоустоун»)
- Адам Скотт («Разделение»)
- Диего Луна («Андор»)
- Боб Оденкёрк («Лучше звоните Солу»)
Лучшая актриса драматического сериала
- Имельда Стонтон («Корона»)
- Эмма Дарси («Дом Дракона»)
- Зендея («Эйфория»)
- Лора Линни («Озарк»)
- Хилари Суонк («Аляска Дэйли»)
Лучший актёр комедийного сериала
- Дональд Гловер («Атланта»)
- Билл Хейдер («Барри»)
- Стив Мартин («Убийства в одном здании»)
- Джереми Аллен Уайт («Медведь»)
- Мартин Шорт («Убийства в одном здании»)
Лучшая актриса комедийного сериала
- Кинта Брансон («Начальная школа „Эбботт“»)
- Джин Смарт («Хитрости»)
- Селена Гомес («Убийства в одном здании»)
- Дженна Ортега («Уэнсдэй»)
- Кейли Куоко («Бортпроводница»)
Лучший актёр мини-сериала или телефильма
- Тэрон Эджертон («Чёрная птица»)
- Колин Фёрт («Лестница»)
- Эндрю Гарфилд («Под знаменем небес»)
- Эван Питерс («Монстр: История Джеффри Дамера»)
- Себастиан Стэн («Пэм и Томми»)
Лучшая актриса мини-сериала или телефильма
- Джулия Гарнер («Изобретая Анну»)
- Лили Джеймс («Пэм и Томми»)
- Джулия Робертс («Газлит»)
- Аманда Сайфред («Выбывшая»)
- Джессика Честейн («Джордж и Тэмми»)
Лучшая актриса второго плана (драма или комедия)
- Ханна Эйнбиндер («Хитрости»)
- Джулия Гарнер («Озарк»)
- Элизабет Дебики («Корона»)
- Джанелл Джеймс («Начальная школа „Эбботт“»)
- Шерил Ли Ральф («Начальная школа „Эбботт“»)
Лучший актёр второго плана (драма или комедия)
- Джон Литгоу («Старик»)
- Джонатан Прайс («Корона»)
- Джон Туртурро («Разделение»)
- Тайлер Джеймс Уильямс («Начальная школа „Эбботт“»)
- Генри Уинклер («Барри»)
Лучший актёр второго плана (сериал, мини-сериал или телефильм)
- Ф. Мюррэй Абрахам («Белый лотос»)
- Донал Глисон («Пациент»)
- Пол Уолтер Хаузер («Чёрная птица»)
- Ричард Дженкинс («Монстр: История Джеффри Дамера»)
- Сет Роген («Пэм и Томми»)
Лучшая актриса второго плана (сериал, мини-сериал или телефильм)
- Клэр Дэйнс («Флейшман в беде»)
- Дженнифер Кулидж («Белый лотос»)
- Обри Плаза («Белый лотос»)
- Ниси Нэш («Монстр: История Джеффри Дамера»)
- Дэйзи Эдгар Джонс («Под знаменем небес»)
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