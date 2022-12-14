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445

Критики обругали приквел «Ведьмака»

Источник: Netflix

На агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes появились первые отзывы на приквел «Ведьмака», и, кажется, профессиональные рецензенты прозрачно намекают зрителям, насколько тухлый подарочек подкладывает им Netflix под ёлочку на Рождество. Свои оценки мини-сериалу «Ведьмак: Происхождение» успели выставить 12 рецензентов. На основе этих отзывов проект набрал 42% одобрения.

Тот факт, что приквел обругали, не то чтобы удивляет. Забавно, что обругали мини-сериал за то, за что обычно стоило бы хвалить. В какой-то момент производства создатели укоротили проект с шести до четырёх серий, якобы для повышения динамики повествования.

Ирония в том, что критики как раз за это сюжет «Происхождения» и обругали. Мол, герои и без того картонные, а тут ещё эта спешка, которая ну вот никак не способствует повышению уровня сопереживания персонажам. Повествование мчится чёрт знает куда на повышенной скорости, а сериал забывается сразу же после просмотра.

Теги
Ведьмак: Происхождение
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