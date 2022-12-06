Мир «Ведьмака: Происхождения» подробно показали в ролике о создании сериала

Создатели экранной вселенной «Ведьмака», кажется, делают всё возможное, дабы отвратить от просмотра своего несвежего продукта остатки преданных зрителей. В сети появился ролик о создании приквела «Ведьмак: происхождение», без стеснения обнажающий закулисное нутро проекта — нулевая аутентичность, примитивность и дешевизна картинки, зато максимальная инклюзивность и масса отсебятины.

Шоураннер Деклан Де Барра рассказывает, что ожидает тех отчаянных, кто таки усядется за просмотр этого вместо празднования Рождества.