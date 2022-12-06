Шоураннер «Ведьмака» просит зрителей посмотреть третий сезон

Руководящая успешным многосерийным фэнтези «Ведьмак» Лорен Шмидт Хиссрич, оказывается, в курсе, что зрители, мягко говоря, не в восторге от ухода из проекта исполнителя главной роли. И делает всё, что в её силах, дабы эти самые зрители никуда не разбежались до того, как третий сезон (пока ещё с Генри Кавиллом в образе титульного ведьмака) увидит свет.

Своё воззвание к зрителям Хиссрич озвучила в интервью порталу TechRadar, заверив, что она и её команда осведомлены о нелестной обратной связи от поклонников, огорошенных последними новостями.

Для нас всё происходящее тоже очень важно. В том-то и дело, что сейчас вокруг полным-полно разговоров и слухов, и мы прекрасно понимаем, почему фанаты так себя ведут. Я лишь прошу их вернуться к просмотру «Ведьмака», когда выйдет третий сезон, потому что только так мы сможем продолжать снимать сериал. Само собой, уход из проекта Генри Кавилла — очень важная новость, но мне не хотелось бы, чтобы от неё пострадал «Ведьмак: Происхождение» и его творческая команда. Сейчас настало их время сиять. Лорен Шмидт Хиссрич, просит

Теперь сознательные зрители уж точно знают, что именно нужно делать. Ни в кем случае не смотреть третий сезон «Ведьмака», чтобы эта инфернальная пляска на переломанных костях литературного первоисточника наконец-то прекратилась.