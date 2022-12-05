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«Сокровище нации: На краю истории» в лицах — персонажные постеры сериала

Кэтрин Зета-Джон си её юные друзья обзавелись персональными плакатами и очень вовремя — уже на следующей неделе стриминговый сервис Disney+ презентует приключенческий сериал «Сокровище нации: На краю истории». Как несложно догадаться, паразитируют на кинодилогии «Сокровище нации» с Николасом Кейджем, который в сериале без надобности — речь пойдёт о новых героях.

Вот они все на плакатах. А для удобства зрителей каждому сверху наклеили ярлычок, дабы можно было сориентироваться, у кого какая роль в сюжете.

Постеры сериала «Сокровище нации: На краю истории» Постеры сериала «Сокровище нации: На краю истории» Постеры сериала «Сокровище нации: На краю истории» Постеры сериала «Сокровище нации: На краю истории» Постеры сериала «Сокровище нации: На краю истории» Постеры сериала «Сокровище нации: На краю истории» Постеры сериала «Сокровище нации: На краю истории»

Молодая латиноамериканка Джесс Моралес (Лизетт Алексис) в составе пёстрой команды друзей (Джордан Родригес, Зури Рид и Антонио Киприано) отправляется в приключение всей своей жизни, чтобы раскрыть семейную тайну и отыскать давно утраченное национальное сокровище. Вот вам и весь сюжет.

В сериале также снимаются Линон Смит, Джейк Остин Уокер, Брида Вул, Дастин Ингрэм и Харви Кейтель. За сценарий отвечают авторы первого фильма Марианна и Кормак Уибберли, которые вместе с Джерри Брукхаймером продюсируют проект.

Теги
ГалереяСокровище нации: На краю истории
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