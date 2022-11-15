 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
Ядовитый Плющ убивает и съедает классического злодея DC Наследница Тони Старка красуется в своём суперкостюме в свежем тизере «Чёрной Пантеры 2» Первый взгляд на Тимоти Шаламе на съёмках «Дюны 2» (фото) Уже третий клип Blackpink преодолел планку в 1,5 млрд просмотров на YouTube До первого трейлера «Индианы Джонса 5» осталось меньше месяца
3
СЕРИАЛЫ
258
 
Прямая ссылка на новость:

Главные сокровища на постере сериала «Сокровище нации: На краю истории»

Этими лицами и упоминанием имени продюсера Джерри Брукхаймера зрителей заманивают посмотреть сериал по вселенной приключенческой кинодилогии с Николасом Кейджем без Николаса Кейджа. Наивные...

Стриминговый сервис Disney+ опубликовал свежий постер сериала «Сокровище нации: На краю истории» с Лизетт Алексис в главной роли и злодейкой в исполнении Кэтрин Зета-Джонс. Премьера запланирована на 14 декабря.

Постеры сериала «Сокровище нации: На краю истории»

Сюжет прост как дважды два. Молодая латиноамериканка Джесс Моралес (Алексис) вместе с расово разнообразной командой друзей (Джордан Родригес, Зури Рид и Антонио Киприано) отправляется в приключение всей своей жизни, чтобы раскрыть семейную тайну и отыскать давно утраченное национальное сокровище.

В остальных ролях — Линон Смит, Джейк Остин Уокер, Брида Вул, Дастин Ингрэм и Харви Кейтель. Режиссёр — Мире Наир, сценарий написали авторы первого фильма Марианна и Кормак Уибберли; они же вместе с Брукхаймером продюсируют проект.

Теги
ГалереяСокровище нации: На краю истории
Комментарии (3)

Ещё на эту тему

18«Индиана Джонс» многосерийный — Disney готовит сериал по знаменитому франчайзу 25Трейлер «Сокровища нации» представляет новую команду искателей бесценных артефактов

Тоже интересно

5Грустный Хоумлендер прилёг отдохнуть на съёмках «Пацанов» (фото) 3Полноценный сезон «Отеля „Хазбин“» наконец-то стартует в следующем году 1Капитан Мадс Миккельсен на первых фото со съёмок исторической драмы «Бастард» Николая Арселя 8Камео без камео: Генри Кавилл ни разу не появлялся на съёмках «Чёрного Адама» 2Слух: по ранобэ «Иногда Аля внезапно кокетничает по-русски» снимут аниме

Далее на КГ

4
Warner Bros. хочет экранизировать «Проклятое дитя»
 0
«Скучно!» — Эмили Блант раздражают роли сильных женщин
 0
Гильермо дель Торо уже приметил режиссёров для второго сезона «Кабинета редкостей»
 3
«Я больше не хочу делать ничего подобного» — Милли Олкок из «Дома Дракона» не готова к другим фэнтези-проектам
 0
Джеймс Тинион IV передаёт три своих комикса в Dark Horse Comics
 1
Rockstar отказалась от экранизации GTA с Эминемом в главной роли
 0
Гвен-Паук возвращается в саге о теневых клонах
 5
Жаркие танцы Ченнинга Татума и Сальмы Хайек в трейлере драмы «Супер Майк 3»
 4
Антонио Бандерас и Сальма Хайек зажигают в свежем трейлере «Кота в сапогах: Последнего желания»
 0
ЕВА-504: Прямая трансляция
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Сексуальная Натали Эммануэль и модник Шайа Лабаф на съёмках «Мегаполиса» Фрэнсиса Форда Копполы (фото)
 
Злобные русские не дают покоя Джону Красински в трейлере третьего сезона «Джека Райана»
 
«Я не отпущу её без боя» — Джим Парсонс настоял, чтобы героиню Майем Биалик оставили в «Теории большого взрыва»
 
Кино Диснеевская семья искателей приключений открывает «Странный мир» (видео)
 
Кино Апельсины, конфликт и садовник Гена в трейлере новогодней комедии «Чебурашка»
 
Аниме «Сага о Винланде» — дата премьеры и новый трейлер второго сезона аниме по манге Макото Юкимуры
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0ЕВА
 
 
2Телеовощи – 470: Раскольников и Муму
 
1Ноль кадров в секунду – 447: Геймплей на блокноте
 
 
3ЕВА – 503: Хороший, милый геноцид
 
2Телеовощи – 469: Чудо-мужик!
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 540: «Варвар», «На Западном фронте без перемен», трэш от Нила Маршалла, новый глава DC
 
0Ноль кадров в секунду – 446: Разрешение на съёмку
 
8ЕВА – 502: Зовите дрессировщика
 
2Телеовощи – 468: Бисексуальный кастинг
 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 539: Мощь «Чёрного Адама», фильм Оливии Уайлд, «Рэймонд и Рэй»
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

© 2002–2022 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru