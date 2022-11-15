Главные сокровища на постере сериала «Сокровище нации: На краю истории»

Этими лицами и упоминанием имени продюсера Джерри Брукхаймера зрителей заманивают посмотреть сериал по вселенной приключенческой кинодилогии с Николасом Кейджем без Николаса Кейджа. Наивные...

Стриминговый сервис Disney+ опубликовал свежий постер сериала «Сокровище нации: На краю истории» с Лизетт Алексис в главной роли и злодейкой в исполнении Кэтрин Зета-Джонс. Премьера запланирована на 14 декабря.

Сюжет прост как дважды два. Молодая латиноамериканка Джесс Моралес (Алексис) вместе с расово разнообразной командой друзей (Джордан Родригес, Зури Рид и Антонио Киприано) отправляется в приключение всей своей жизни, чтобы раскрыть семейную тайну и отыскать давно утраченное национальное сокровище.

В остальных ролях — Линон Смит, Джейк Остин Уокер, Брида Вул, Дастин Ингрэм и Харви Кейтель. Режиссёр — Мире Наир, сценарий написали авторы первого фильма Марианна и Кормак Уибберли; они же вместе с Брукхаймером продюсируют проект.