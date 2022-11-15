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Первоисточник: www.indiewire.com Прямая ссылка на новость:

Гильермо дель Торо уже приметил режиссёров для второго сезона «Кабинета редкостей»

Источник: Netflix

Едва все заинтересованные успели посмотреть сериал «Кабинет редкостей», как шоураннер проекта Гильермо дель Торо заговорил о втором сезоне. Пока в рамках абстрактно-теоретического размышления. Именитый режиссёр высказался о потенциальных постановщиках, которых хотел бы привлечь для создания новых эпизодов. Список Дель Торо составлял исходя из принципа наставничества — кому из недооценённых дарований от мира кино он хотел бы дать воодушевляющего пинка.

Вся моя карьера, даже на ранних этапах, была связана с поддержкой сообщества. Чем больше у вас свободы действий, тем больше вы можете её поддерживать. Я смог поддержать Хорхе Гутьерреса с «Книгой жизни», Энди Мускетти с «Мамой», Хуана Антонио Байону с «Приютом». Но благодаря антологии есть возможность поддержать сразу восьмерых кинематографистов. Мы создали арену, в рамках которой сказали, мол, у вас есть полный контроль. Даже если вы не согласны с моей точкой зрения, я всё равно окажу вам всяческую поддержку, чтобы вы могли творить в идеальных условиях. Мне нравится эта роль, потому что у некоторых кинематографистов был далеко не лучший опыт в карьере, а кто-то и вовсе неизвестен публике. Мне 58 лет, и это чудо, что я смог продержаться три десятилетия как рассказчик. Если я смогу сделать нечто, что послужит эволюции жанра, я только за. Снимать этот сериал было совершенно сумасшедшим делом.

Гильермо дель Торо, развивает жанр ужасов как может

Режиссёр назвал имена коллег по цеху, которых хотел бы увидеть в списке авторов второго сезона. Среди них есть те, кто мог поработать и над первым, но по разным причинам не получилось. Это Хайро Бустаменте («Вулкан Ишканул», «Ла Йорона»), мексиканская продюсер, сценарист и режиссёр Исса Лопес, коммунистический активист, режиссёр и рэпер Бутс Райли. Возглавляет список Ларри Фессенден, чья карьера в кино длится дольше, чем у Дель Торо.

Напоследок шоураннер отметил, что хотел бы написать вступление и финал второго сезона, оставив середину на откуп остальным участникам антологии, — примерно так было и в первом сезоне. Но пока об этом рано говорить: восьмисерийный «Кабинет редкостей» вышел в конце октября и официально не продлён.

Теги
Кабинет редкостей
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