Шоураннер «Ведьмака» не знает, чем закончится сериал, и готова исследовать новую «химию» между героями

Наконец-то своими впечатлениями о небольшой кадровой перестановке в актёрском составе «Ведьмака» поделилась заведующая этим фэнтезийным балаганом Лорен Шмидт Хиссрич. Оказывается, у сериала всё складывается просто отлично. И в свежем интервью портала IGN шоураннер объясняла, почему нет никакой трагедии в том, что проект оставил исполнитель главной роли Генри Кавилл.

На смену ему, как известно, взяли «большого фаната» вселенной Лиама Хемсворта, которому открываются новые, неизведанные, интригующие горизонты, анонсированные шоураннером.

Меня невероятно радует, что мы позволяем нашему франчайзу расти дальше и получаем новую энергию, новую «химию» между персонажами, которую мы прежде не исследовали. И для меня одна из прелестей телевидения в том, что ты понятия не имеешь, где именно завершится приключение. Вот это меня особенно радует. Лорен Хиссрич, химичит

По комментарию шоураннера совершенно очевидно, что «химией» сценаристы действительно увлеклись настолько, что не в состоянии рассмотреть финала приключения, давно прописанного в литературном первоисточнике, которого они совершенно точно, тоже в глаза не видели.