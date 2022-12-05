Новые сериалы недели: анимация по игре Dragon Age и финал «Тёмных начал»

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Netflix

Главная героиня истории — молодая эльфийка Мириам, бывшая рабыня. Она присоединилась к команде наёмников в миссии по добыванию могущественного артефакта. И без того смертельно опасное задание становится едва ли выполнимым, когда оказывается, что в противниках у главных героев один из самых могущественных магов империи.

У Netflix на очереди ещё одна адаптация игрового франчайза — знаменитого Dragon Age.