Новые сериалы недели: анимация по игре Dragon Age и финал «Тёмных начал»

Начало зимы в сериальном мире выдастся тихим. Никаких громких многосерийных премьер на начло декабря не запланировано. Со свежими сезонами вернутся фэнтези «Тёмные начала» и фантастическое сумасшествие «Роковой патруль». И только Netflix на этот раз порадует новинкой — анимационным сериалом «Век дракона: Отпущение грехов» по игровому франчайзу Dragon Age.
Понедельник, 5 декабря
фэнтези, приключенческий
В ролях Дафни Кин, Джеймс Макэвой, Рут Уилсон, Лин-Мануэль Миранда, Джорджина Кэмпбелл, Кларк Питерс
Создатель Джек Торн, Филип Пулман
Экранизация книжной серии Филипа Пулмана повествует о девочке-сироте Лире из мира науки, религии и магии. Юной героине предстоят невероятные свершения: Лира раскроет зловещий заговор, разгадает загадку одного таинственного феномена, познакомится с юным владельцем волшебного артефакта, узнает правду о своих родителях и поучаствует в грандиозной битве.
Среда, 7 декабря
фантастика, боевик
В ролях Брэк Бэссинджер, Люк Уилсон, Кэмерон Джеллман, Ивет Монреаль, Анжелика Вашингтон, Кристофер Джеймс Бэйкер
Создатель Джефф Джонс, Грег Берланти
Тринадцатая серия The Reckoning станет заключительной для третьего сезона и сериала. О закрытии сериала телеканал The CW сообщил в октябре.
Четверг, 8 декабря
боевик, фантастика, драма
В ролях Брендан Фрейзер, Дайан Герреро, Эйприл Боулби, Джоиван Уэйд, Мэтт Бомер, Тимоти Далтон
Создатель Джереми Карвер
Экранизация одноимённого комикса повествует о супергероях, обретших сверхспособности в результате изувечивших их роковых случайностей. В состав необычной команды под руководством сумасшедшего учёного Найлза Колдера (также известного как Шеф) входят Роботмен, Негативный Человек, Безумная Джейн и Эластичная Женщина. Сломленные и искалеченные, эти люди находят применение своим способностям, защищая Землю от самых невероятных угроз. Роковой патруль — команда изгоев, воюющих за спасение мира, которому нет до них никакого дела.
Пятница, 9 декабря
фэнтези, мультфильм
В ролях Кимберли Брукс, Миранда Рейсон, Джош Китон, Эшли Бёрч, Фил Ламарр, Кестон Джон
Создатель Майргрид Скотт
Главная героиня истории — молодая эльфийка Мириам, бывшая рабыня. Она присоединилась к команде наёмников в миссии по добыванию могущественного артефакта. И без того смертельно опасное задание становится едва ли выполнимым, когда оказывается, что в противниках у главных героев один из самых могущественных магов империи.
У Netflix на очереди ещё одна адаптация игрового франчайза — знаменитого Dragon Age.
Воскресенье, 11 декабря
комедия, драма
В ролях Мюррей Бартлетт, Конни Бриттон, Дженнифер Кулидж, Александра Даддарио, Джейк Лейси, Бриттани О'Грейди
Создатель Майк Уайт
Второй сезон завершится седьмым эпизодом Arrivederci. В ноябре кабельный канал HBO продлил сериал на третий сезон.
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