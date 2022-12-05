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Новые сериалы недели: анимация по игре Dragon Age и финал «Тёмных начал»

Источник: Netflix

Начало зимы в сериальном мире выдастся тихим. Никаких громких многосерийных премьер на начло декабря не запланировано. Со свежими сезонами вернутся фэнтези «Тёмные начала» и фантастическое сумасшествие «Роковой патруль». И только Netflix на этот раз порадует новинкой — анимационным сериалом «Век дракона: Отпущение грехов» по игровому франчайзу Dragon Age.

Понедельник, 5 декабря

 
Сезон3
BBC One
Тёмные начала His Dark Materials

фэнтези, приключенческий

В ролях Дафни Кин, Джеймс Макэвой, Рут Уилсон, Лин-Мануэль Миранда, Джорджина Кэмпбелл, Кларк Питерс

Создатель Джек Торн, Филип Пулман

Экранизация книжной серии Филипа Пулмана повествует о девочке-сироте Лире из мира науки, религии и магии. Юной героине предстоят невероятные свершения: Лира раскроет зловещий заговор, разгадает загадку одного таинственного феномена, познакомится с юным владельцем волшебного артефакта, узнает правду о своих родителях и поучаствует в грандиозной битве.

Видео

Среда, 7 декабря

 
Конец сезона3
The CW
Старгёрл Stargirl

фантастика, боевик

В ролях Брэк Бэссинджер, Люк Уилсон, Кэмерон Джеллман, Ивет Монреаль, Анжелика Вашингтон, Кристофер Джеймс Бэйкер

Создатель Джефф Джонс, Грег Берланти

Тринадцатая серия The Reckoning станет заключительной для третьего сезона и сериала. О закрытии сериала телеканал The CW сообщил в октябре.

Видео

Четверг, 8 декабря

 
Сезон4
DC Universe
Роковой патруль Doom Patrol

боевик, фантастика, драма

В ролях Брендан Фрейзер, Дайан Герреро, Эйприл Боулби, Джоиван Уэйд, Мэтт Бомер, Тимоти Далтон

Создатель Джереми Карвер

Экранизация одноимённого комикса повествует о супергероях, обретших сверхспособности в результате изувечивших их роковых случайностей. В состав необычной команды под руководством сумасшедшего учёного Найлза Колдера (также известного как Шеф) входят Роботмен, Негативный Человек, Безумная Джейн и Эластичная Женщина. Сломленные и искалеченные, эти люди находят применение своим способностям, защищая Землю от самых невероятных угроз. Роковой патруль — команда изгоев, воюющих за спасение мира, которому нет до них никакого дела.

Видео

Пятница, 9 декабря

 
Премьера+
Netflix
Век дракона: Отпущение грехов Dragon Age: Absolution

фэнтези, мультфильм

В ролях Кимберли Брукс, Миранда Рейсон, Джош Китон, Эшли Бёрч, Фил Ламарр, Кестон Джон

Создатель Майргрид Скотт

Главная героиня истории — молодая эльфийка Мириам, бывшая рабыня. Она присоединилась к команде наёмников в миссии по добыванию могущественного артефакта. И без того смертельно опасное задание становится едва ли выполнимым, когда оказывается, что в противниках у главных героев один из самых могущественных магов империи.

У Netflix на очереди ещё одна адаптация игрового франчайза — знаменитого Dragon Age.

Видео

Воскресенье, 11 декабря

 
Конец сезона2
HBO
Белый лотос The White Lotus

комедия, драма

В ролях Мюррей Бартлетт, Конни Бриттон, Дженнифер Кулидж, Александра Даддарио, Джейк Лейси, Бриттани О'Грейди

Создатель Майк Уайт

Второй сезон завершится седьмым эпизодом Arrivederci. В ноябре кабельный канал HBO продлил сериал на третий сезон.

Видео

Теги
Превью
Комментарии

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Источник фотографий: Depositphotos

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